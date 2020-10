My Renewable Diesel: dalla Finlandia il biocarburante a gasolio “green”

Neste Oil, azienda finlandese specializzata in carburanti rinnovabili, ha la soluzione per tutte le vetture a gasolio: si chiama My Renewable Diesel ed è un diesel capace di ridurre il 90% delle emissioni di gas serra rispetto a quello tradizionale

Rispetto al classico benzina, un propulsore diesel emette una ridottissima quantità di CO2 nell’atmosfera, per consumi davvero limitati che contribuiscono senz’altro in maniera migliore al bilancio di emissioni del nostro pianeta. L’unico punto a suo sfavore? Che viene prodotto utilizzando materiali fossili tradizionali, la cui estrazione, a loro volta, genera una certa quantità di anidride carbonica che sicuramente non fa bene all’ambiente.

Un bel problema visti i suoi innumerevoli vantaggi… ma se vi dicessimo che esiste una soluzione? In Finlandia, infatti, ha sede un’azienda specializzata che è riuscita a produrre un biocarburante con base a gasolio utilizzando esclusivamente materie prime al 100% rinnovabili, capace di mantenere non solo la massima efficienza del propulsore in cui è inserito ma anche di ridurne la sua manutenzione, visto che è addirittura più pulito rispetto ai classici “biodiesel” a cui siamo abituati.

Il suo nome? MY Renewable Diesel, prodotto dalla finlandese Neste Oil. Le sue caratteristiche? Non contiene aromatici o impurità di qualunque tipo perchè trattato durante ogni fase del suo ciclo produttivo ed è adatto alle condizioni climatiche rigide, con temperature ambientali anche inferiori ai 34 gradi centigradi. Le sue prestazioni sono addirittura migliori di quello “fossile”, perchè l’elevata percentuale di cetano nella sua formula chimica offre una migliore risposta del motore in fase di accensione e ogni qualvolta si prema il pedale dell’acceleratore.

Ma non è tutto: il MY Renewable Diesel ha a tutti gli effetti la stessa composizione del gasolio tradizionale e questo significa che può essere visto come il suo sostituto più immediato, sia esso miscelato oppure sfruttato in versione pura, cioè con una concentrazione pari al 100%. Ovviamente è compatibile con tutti i motori di questo tipo, con delle prestazioni che permettono di ridurre fino al 90% le emissioni di gas serra nell’atmosfera rispetto al gasolio “fossile”.

Insomma, un’ottima alternativa per tutti i proprietari di un’auto diesel, prodotta da un’azienda, la Neste Oil appunto, che ha le sue stazioni di rifornimento in Finlandia, nei Paesi Bassi (dove ora estenderà ulteriormente la sua rete distributiva con altri 100 punti vendita), in Svezia, in Lettonia, in Lituania e negli Stati americani della California e dell’Oregon. Quando arriverà in Italia? Per il momento nulla è stato confermato, ma la speranza è che il suo debutto avvenga in tempi brevi.