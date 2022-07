Patente di guida: dal 2023 diventa digitale e sarà integrata nell’app IO

Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, ha annunciato la trasformazione digitale della patente di guida a partire dal 2023

Dall’anno prossimo gli automobilisti dovranno fare i conti con un’ulteriore novità: secondo quanto annunciato da Vittorio Colao, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, il 2023 rappresenterà l’integrazione della patente di guida fisica (oggi in formato tessera) all’interno dell’app IO, dove poi troveranno posto anche il certificato elettorale e la carta d’identità.

In questo modo la lettura della patente di guida da parte delle Forze dell’Ordine in caso di controllo diventerà più veloce e precisa: il suo funzionamento sarà molto simile a quanto avvenuto con il Green Pass, per cui basterà la scansione di un semplice QR Code (presente sul proprio smartphone) da parte di un lettore ottico per avere accesso a tutte le informazioni richieste. L’integrazione nell’app IO servirà successivamente per la formazione di un vero e proprio “wallet europeo” con tutti i documenti personali completamente digitalizzati, riconosciuti legalmente sia in Italia che in tutti i paesi dell’Unione Europea.