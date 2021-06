Patente e foglio rosa: tutte le scadenze aggiornate causa pandemia

Con lo stato d'emergenza causa Covid-19 ancora presente fino al 31 luglio, le patenti e i fogli rosa scaduti o in scadenza vanno incontro ad alcune proroghe: vediamo fino a quando

Il progressivo allentamento delle restrizioni e il contestuale miglioramento della situazione epidemiologica causata dal Coronavirus stanno facendo tirare un sospiro di sollievo a tutta Italia: il nostro Paese è ormai entrato completamente in “zona bianca”, ma questo non elimina lo stato di emergenza che, invece, ci accompagnerà ancora fino alla fine del mese di luglio. Questa, in realtà, è una notizia positiva per gli automobilisti, che potranno ancora sfruttare le ultime proroghe per le patenti e i fogli rosa scaduti oppure prossimi alla scadenza.

Entrando nello specifico, le scadenze relative alle licenze di guida utilizzate esclusivamente per la circolazione in Italia sono le seguenti:

Patenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 dicembre 2020: valide fino a tre mesi dopo la dichiarazione di fine stato d’emergenza, quindi fino al 29 ottobre 2021

Patenti in scadenza tra il 30 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021: ancora valide per i successivi 10 mesi alla scadenza normale

Patenti in scadenza tra l’1 e il 31 luglio 2021: valide fino a tre mesi dopo la dichiarazione di fine stato d’emergenza, quindi fino al 29 ottobre 2021

Per le patenti utilizzate per circolare in tutta Europa, invece, valgono le seguenti scadenze:

Patenti in scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 maggio 2020: ancora valide per i successivi 13 mesi dalla scadenze normale

Patenti in scadenza tra il 1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020: ancora valide fino al 1° luglio 2021

Patenti in scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021: ancora valide per i successivi 10 mesi dalla scadenza normale

Se impiegate come documento di riconoscimento, le patenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 aprile 2021 avranno la validità in Italia prorogata fino al 30 settembre 2021, all’estero fino alla data di scadenza indicata nel documento. Oltre alle licenze di guida, in aggiunta, esistono le proroghe anche per i fogli rosa: quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 saranno prorogati per altri tre mesi dalla data di fine stato d’emergenza, quindi fino al 29 ottobre 2021. Per gli esami di teoria, invece, tutte le istanze presentate dal primo gennaio al 31 dicembre 2020 saranno prorogate fino al 31 dicembre 2021 e per altri 12 mesi se presentate dall’1 gennaio di quest’anno fino al termine dello stato di emergenza.