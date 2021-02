Patente e foglio rosa: arriva una nuova proroga fino al 29 luglio

Il Ministero dei Trasporti rivede le date per le scadenze di patenti e foglio rosa a causa della pandemia che non accenna ad arrestare in maniera drastica la sua corsa. Ecco le nuove date

A quasi un anno di distanza dai primi casi di Covid-19, il nostro paese è ancora nel pieno dell’emergenza sanitaria e tantissime attività che riempiono la nostra quotidianità hanno subito stravolgimenti o ritardi. La situazione ha costretto anche la pubblica amministrazione a rivedere certe scadenze, che hanno coinvolto anche il mondo della mobilità. Ad esempio, se la vostra patente è in scadenza entro il 30 aprile 2021, verrà ritenuta valida fino al 29 luglio 2021.

Patente e foglio rosa: il Covid-19 posticipa ancora le scadenza

A cauda dell’attuale situazione legata alla pandemia, infatti, il Ministero dei Trasporti ha deciso di prorogare ulteriormente la scadenza delle patenti. Ci sarà tempo per rinnovare la propria patente non più entro il 30 aprile, ma entro tre mesi dopo, il 29 luglio 2021. Il provvedimento riguarda tutti i tipi di patente sul territorio nazionale, mentre all’estero saranno valide per un periodo massimo di sette mesi dalla data di scadenza se questa è compresa tra l’1 febbraio e il 31 agosto 2020.

Cambiano le scadenze anche per chi la patente la deve ancora conseguire. Chi deve effettuare la prova di teoria potrà farlo entro un anno dalla data di accettazione dei documenti contro i sei mesi inizialmente previsti e allo stesso tempo i fogli rosa in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 resteranno validi fino al 29 luglio 2021.