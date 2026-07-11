Pneumatici auto: quasi un veicolo su tre non è in regola secondo i controlli 2026

Vacanze Sicure 2026 conferma l’importanza della manutenzione dell’auto in vista degli spostamenti estivi. Secondo i dati della campagna promossa da Polizia Stradale e Assogomma, quasi un veicolo su tre presenta irregolarità legate agli pneumatici o alla revisione.

Giunta alla 24ª edizione, l’iniziativa richiama l’attenzione sulla necessità di verificare lo stato degli pneumatici prima di mettersi in viaggio. Il controllo di questi componenti è fondamentale per garantire aderenza, stabilità, spazi di frenata adeguati e una maggiore sicurezza durante la guida.

Oltre 10.000 controlli in sette regioni

La campagna ha visto la Polizia Stradale effettuare oltre 10.000 controlli tra aprile e giugno 2026 su autovetture circolanti in sette regioni italiane: Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Sicilia e Trentino-Alto Adige, includendo anche la provincia di Belluno.

Le verifiche hanno interessato 33 province, pari a circa il 29% del parco auto nazionale, con particolare attenzione alle aree interessate da intensi flussi di traffico turistico e commerciale. L’età media delle vetture controllate è risultata pari a 11 anni e 7 mesi, un dato che conferma il progressivo invecchiamento del parco circolante italiano e la conseguente necessità di una manutenzione più accurata.

Quasi un’auto su tre presenta irregolarità

I controlli hanno evidenziato che il 24,3% delle vetture ispezionate presentava anomalie legate agli pneumatici, una percentuale che riguarda soprattutto le auto più datate, con un’età vicina ai vent’anni. Considerando anche le irregolarità relative alla revisione periodica, il dato complessivo sale al 29,7%, pari a quasi un veicolo su tre.

Tra le criticità più frequenti figura l’eccessiva usura del battistrada: il 10,63% delle auto circolava con pneumatici al di sotto del limite minimo di legge di 1,6 millimetri. Nel 10,38% dei casi sono stati inoltre rilevati pneumatici non omogenei sullo stesso asse, mentre il 5,61% presentava danni visibili o anomalie strutturali. I controlli hanno infine riscontrato pneumatici non omologati nell’1,94% delle vetture ispezionate.

Pneumatici invernali ancora montati su oltre il 40% delle auto

Un altro dato emerso dalla campagna riguarda l’utilizzo degli pneumatici invernali durante la stagione estiva. Il 42,73% delle vetture controllate risultava ancora equipaggiato con gomme contraddistinte dalla marcatura M+S, nonostante le condizioni climatiche più favorevoli all’impiego di pneumatici estivi.

Le temperature elevate del periodo estivo, unite alla presenza di pneumatici usurati, non omogenei o con una pressione non corretta, possono incidere sulla stabilità del veicolo e aumentare il rischio di cedimenti strutturali. Per questo motivo, Polizia Stradale e Assogomma raccomandano di verificare lo stato delle gomme prima della partenza, evitando interventi fai-da-te e rivolgendosi a professionisti qualificati.

Per questo motivo, Polizia Stradale e Assogomma sottolineano l’importanza di verificare lo stato degli pneumatici prima della partenza, controllando usura, pressione e conformità delle gomme montate.

I controlli da fare prima di partire

Prima di affrontare un viaggio è consigliabile verificare lo stato degli pneumatici, partendo dalla pressione di gonfiaggio, che deve essere controllata a freddo seguendo i valori indicati dal costruttore. È importante controllare anche il livello di usura del battistrada e l’eventuale presenza di danni visibili come tagli, crepe o rigonfiamenti.

Occorre inoltre assicurarsi che le gomme siano conformi alla carta di circolazione e che gli pneumatici montati sullo stesso asse siano omogenei. Le verifiche devono riguardare anche eventuali dotazioni aggiuntive, come ruota di scorta, ruotino, pneumatici di camper, rimorchi e carrelli, che devono essere mantenuti in condizioni adeguate.

Un controllo professionale permette di verificare anche condizioni spesso sottovalutate, come lo stato della ruota di scorta, del ruotino e degli pneumatici di camper, rimorchi e carrelli, componenti che possono rimanere inutilizzati per lunghi periodi ma devono essere pronti in caso di necessità.

La manutenzione resta fondamentale per la sicurezza

I risultati della campagna confermano il ruolo della manutenzione del veicolo nella prevenzione dei rischi durante la guida. Gli pneumatici, in particolare, richiedono controlli periodici per verificare usura, condizioni strutturali e corretto funzionamento.

Con l’aumento degli spostamenti nel periodo estivo, la verifica degli pneumatici prima della partenza rappresenta un passaggio importante per affrontare i viaggi in sicurezza e ridurre il rischio di inconvenienti. La manutenzione regolare, affidata a personale specializzato, resta uno degli strumenti principali per mantenere il veicolo nelle corrette condizioni di utilizzo.