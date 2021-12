Revisione auto: come si ottiene il Bonus Veicoli Sicuri?

Prossimamente il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili renderà operativa la piattaforma per richiedere lo sconto sulla revisione dell'auto

Dallo scorso 1 novembre i costi della revisione auto hanno accusato un leggero incremento: rispetto al passato, ora chi deve effettuare il controllo periodico di efficienza del proprio veicolo andrà incontro a una spesa di 54,95 Euro in motorizzazione civile, che diventano 79,02 Euro nel caso in cui ci si rivolga presso un’officina autorizzata. L’aumento vale quindi 9,95 Euro (più Iva al 22% nella seconda ipotesi), per il quale però è possibile usufruire dello speciale “Bonus Veicoli Sicuri” fino a dicembre 2023.

Quest’agevolazione è destinata a tutti coloro che, da novembre in avanti, effettueranno la revisione dell’auto e può essere utilizzata una sola volta e per un solo veicolo, una volta presentata la richiesta sulla piattaforma dedicata che attualmente è in via di allestimento. Per ottenerla sarà sufficiente collegarsi al sito internet del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tramite SPID (identità digitale), CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) ed inserire tutti i dati richiesti dal modello disponibile all’interno di esso.

Quest’ultimo presuppone la verifica del numero di targa del veicolo sottoposto a revisione, la data di effettuazione di quest’ultima, l’IBAN per ricevere il rimborso di 9,95 Euro con nome e cognome dell’intestatario del conto corrente e un indirizzo e-mail. In allegato, inoltre, sarà necessario inserire anche la copia dell’attestazione di avvenuto pagamento della revisione.