Revisione auto: dal 2021 costa 12 euro in più

Con un emendamento alla Legge di Bilancio 2021 il costo della revisione di un’automobile in Italia passerà da 45 a 54,95 Euro, per un aumento del 22% rispetto al passato

Dopo le ottime notizie che prevedono il ritorno degli Ecoincentivi fino a 10mila Euro per l’acquisto di un’auto elettrificata, al fianco dello sconto del 40% dal prezzo finale per coloro che hanno un Isee inferiore ai 30mila Euro, la Legge di Bilancio 2021 ha anche riservato una sorpresa un po’ “amara” a tutti gli automobilisti italiani.

Con un emendamento già approvato in commissione Bilancio alla Camera, il costo della classica revisione da effettuare alle nostre vetture ogni due anni sarà aumentato di dieci Euro, per la precisione 9,95 in più rispetto al prezzo iniziale di 45 Euro stabilito nel lontano 1997. Questo se la si effettua in motorizzazione, mentre presso le officine autorizzate si passa dai precedenti 66,88 ai futuri 79,02 Euro, comprensivi di IVA, diritti della motorizzazione e spese per il versamento postale.

L’aumento si traduce in un 22% in più che andrà a gravare sulle tasche degli italiani… ma c’è una soluzione: nel testo dell’emendamento, infatti, il Governo ha anche introdotto uno speciale Bonus “veicoli sicuri”, che consentirà di azzerare i 9,95 Euro in più nel caso in cui la prima revisione di un veicolo venga fatta entro i primi tre anni, ossia nel triennio di riferimento 2021-2023 dell’incentivo in questione. I fondi per questa misura compensativa, per il momento, sono di 4 milioni di Euro ad anno e questo ci fa capire, purtroppo, che non saranno sufficienti a coprire tutte le automobili soggette a revisione in Italia.

Il Bonus “veicoli sicuri”, inoltre, potrà essere utilizzato una sola volta nel triennio e per un solo veicolo intestato alla singola persona che lo richiederà. Modi e tempi della sua erogazione saranno pubblicati a breve, comunque in linea con il limite temporale di 30 giorni necessari per la pubblicazione di questo emendamento alla Legge di Bilancio 2021 nella Gazzetta Ufficiale.