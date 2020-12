Incentivi auto 2021: maxi-bonus in arrivo con Isee sotto i 30mila Euro

Oltre al prolungamento dell’Ecobonus fino a 10mila Euro, nel 2021 chi ha un reddito basso potrà beneficiare di un’agevolazione che, di fatto, decurterà del 40% il prezzo di un’auto elettrica nuova

Chi sta valutando di passare a breve a un’auto elettrica può dormire sogni tranquilli: il tempo limite del 31 dicembre 2020 utile ad usufruire dell’Ecobonus statale fino a 10mila Euro di incentivi, infatti, non solo sarà prolungato anche nel prossimo anno, ma sarà affiancato da un’ulteriore proposta davvero allettante per far avvicinare al mondo delle quattro ruote “a batterie” anche chi, per motivi economici, finora non ha potuto permetterselo.

Nella prossima Legge di Bilancio, da approvare entro la fine dell’anno, il Governo italiano potrebbe infatti introdurre un’ulteriore agevolazione che permetterà di ridurre del 40% il prezzo di acquisto di un veicolo elettrico. Le uniche limitazioni per accedere a questo beneficio saranno l’Isee (cioè la valutazione della situazione economica di una persona) inferiore ai 30mila Euro e la scelta di una vettura a zero emissioni dal costo massimo di 36.600 Euro Iva inclusa.

Un’asticella che, a tutti gli effetti, apre le porte dell’elettrico verso una gamma di veicoli particolarmente corposa e comprendente, per esempio, la nuova Fiat 500e, la Opel Corsa-e e la Peugeot e-208. Volete un esempio di come questa misura andrà a favore degli italiani? Il “cinquino” elettrificato parte da un listino di 26.150 Euro, che scenderebbero a 15.690 Euro grazie a questo incentivo; lo stesso discorso, ovviamente, è applicabile per le altre due vetture, con la Corsa che passa da 31.300 a 18.780 Euro e la 208 da 33.600 a 20.160 Euro.

Ma non è tutto: chi volesse acquistare un modello che supera il suddetto limite di spesa previsto dal Governo potrà comunque beneficiare dell’Ecobonus fino a 10mila Euro con rottamazione e fino a 6.000 Euro senza rottamazione per l’acquisto di un’auto elettrica, che scendono rispettivamente a 6.500 e 3.500 Euro nel caso in cui si opti per una ibrida plug-in. I fondi, in questo caso, sono molto sostanziosi: oltre ai 370 milioni già previsti per gli eco-incentivi tradizionali, se ne aggiungeranno altri 120 per raggiungere gli stessi livelli ottenuti nel 2020. Per chi rimarrà ai motori endotermici con omologazione Euro 6, invece, ci saranno in ballo ben 250 milioni di benefici nella fase di acquisto, che scendono a 50 milioni per i veicoli commerciali (dieci dei quali dedicati a chi effettuerà il passaggio all’elettrico).