Telepass auto: Generali lancia Next, il nuovo dispositivo multi-servizi

Dopo il cashback sui pedaggi autostradali e la copertura in caso di collisione, Generali Italia punta a fornire una "black-box" che integri tutti i servizi più importanti per gli automobilisti

Vi serve una soluzione pratica ed efficace per pagare velocemente il pedaggio dell’autostrada? Sappiate che oltre al classico Telepass da quest’anno avete anche altre due alternative: da una parte l’offerta di UnipolMove (gratuita per i primi sei mesi)… dall’altra quella di Generali, che ha recentemente presentato il suo personalissimo dispositivo con l’ambizione di essere uno strumento multi-servizi per facilitare il più possibile la vita degli automobilisti italiani.

Si chiama Next e si propone come il terzo prodotto di Generali Italia dopo il cashback con rimborso automatico sul pedaggio dell’autostrada e la copertura specifica in caso di collisione autostradale. A conti fatti è rappresentato sempre da una “scatolina” da installare sul parabrezza della propria auto, ma entrando nello specifico è in grado di integrare quasi trenta servizi correlati all’utilizzo di un veicolo su strada.

Tra questi è ovviamente presente il pagamento del pedaggio dell’autostrada, che però viene esteso con tutti quei servizi oggi disponibili per la mobilità quotidiana di tutti i giorni: dal pagare il parcheggio a saldare il rifornimento di carburante presso una stazione di servizio, dalle funzionalità di geo-fencing per la rilevazione della posizione del proprio veicolo fino al real-time coaching, che rappresenta l’assistenza in tempo reale da parte di un operatore in caso di incidente stradale.

Ma non è tutto: il dispositivo Next di Generali Italia può diventare anche una vera e propria “scatola nera” andando a monitorare l’utilizzo della vettura, lo stile di guida del conducente e tutti i vari parametri che determinano solitamente il premio finale dell’assicurazione. Come soluzione che unisce la propria copertura assicurativa, la telematica del veicolo e le funzioni di telepedaggio (ma non solo), Next in futuro potrà addirittura aiutare ad aprire da remoto il cancello di casa, nonchè attivare i servizi dello Skipass oppure quelli relativi al lavaggio (come quelli della società Wash Out). Il tutto a un canone di soli 7 Euro al mese: niente male come offerta all-in-one, vero?