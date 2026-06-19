CERCA SU INFOMOTORI
CERCA SU INFOMOTORI
SOCIAL
TOPDEALERS ITALIA
CERCA SU INFOMOTORI
CASE AUTO vedi tutte >>
Alfa Romeo
Audi
BMW
Citroen
Dacia
Fiat
Ford
Hyundai
Jeep
Kia
Mazda
Mercedes
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Seat
Skoda
Toyota
Volkswagen
Volvo
SOCIAL
TOP DEALERS ITALIA
Auto
Guide
Moto
Marche
Listino
Usato
Sport

Vacanze in camper: le destinazioni più gettonate dagli italiani per l’estate

Cresce sempre di più la popolarità delle vacanze “on the road” a bordo del proprio camper. Secondo una ricerca di Yescapa, la piattaforma leader in Europa per il camper sharing, sono 2,5 milioni le persone – tra cui 130.000 italiani – che utilizzeranno un autocaravan e il 46% di loro ha un’età compresa tra i 25-34 anni. Non solo: la percentuale di coloro che partiranno nel mese di agosto si aggira solo al 19%, segno di una chiara destagionalizzazione del concetto di ferie.

Un’ulteriori e importante dato che emerge dall’analisi è la destinazione scelta: infatti, il 64% dei camperisti italiani andrà all’estero. Ma quali sono le mete scelte da? Gli itinerari più gettonati sono i Paesi meridionali, tra cui Spagna, Portogallo e la nostra Italia.

Le vacanze in camper popolari

Dario Femiani, Country Manager Italy di Yescapa, ha commentato così la ricerca: “Siamo soddisfatti dell’andamento delle prenotazioni in questa prima parte dell’anno: i dati sono incoraggianti soprattutto perché ci mostrano come il fenomeno della destagionalizzazione stia prendendo sempre più piede. I viaggiatori mostrano di amare il viaggio in camper in diversi periodi dell’anno: ad oggi, infatti, sebbene il 45% delle partenze del 2024 sia concentrato nel periodo tra giugno e agosto, abbiamo notato con interesse che il 38% delle partenze si è registrato tra marzo e maggio.

Alla scoperta della Spagna settentrionale

La Spagna è uno dei Paesi presenti nella lista dei camperisti italiani. La città che spicca su tutte è San Sebastián, situata nella zona settentrionale della penisola iberica, dove si può godere il mare e la spiaggia de La Concha, oltre alle circostanti montagne Urgull e Igueldo.

Poco distante da San Sebastián si trova Zumaia, cittadina costiera famosa per i suoi flysch, formazioni rocciose che si estendono lungo la costa e per la pittoresca spiaggia di Itzurun. A nord-est, invece, si può raggiungere la Riserva della biosfera di Urdaibai, nelle vicinanze di Mundaka.

Anche Saragozza, situata sulle rive del fiume Ebro e capoluogo dell’Aragona, attrae tantissimi turisti, grazie alla sua storia ricca di fascino e alla sua architettura moresca e barocca.

Tra i vini e le spiagge del Portogallo

Il Portogallo, anch’esso situato nella penisola iberica, attira moltissime persone, soprattutto nella città di Porto, rinomata per l’architettura e la famosa produzione di vini. La Torre dei Clérigos, l’iconica torre campanaria del XVIII secolo, è il simbolo di questa meta.

Attorno a Porto si può visitare la valle del Douro, patrimonio dell’umanità UNESCO, mentre spostandosi a sud si arriva a Vila Nova de Milfontes, situata sul litorale dell’Alentejo e con numerose e popolari spiagge. Anche Lagos è una gemma bagnata dall’Oceano Atlantico.

L’Italia e le sue perle nascoste

Non poteva, infine, mancare una meta classica come il nostro Belpaese. Tra alcuni consigli spiccano Sirolo, un antico borgo medievale delle Marche, incastonato nel verde del Parco del Conero, e la vicina spiaggia delle Due Sorelle.

Sono nella lista anche Gubbio, una città medievale rinomata per la sua architettura storica, il Lago Trasimeno, gioiello naturale dell’Umbria e il più grande lago dell’Italia centrale. Le isole del lago, tra cui l’Isola Maggiore, l’Isola Polvese e l’Isola Minore, sono tesori da esplorare.

LISTINO E OFFERTE SPECIALI

Sponsor
Škoda Kamiq
Škoda Kamiq
OFFERTA Esplora la tua estate con Škoda Kamiq.
richiedi un preventivo Scopri la promo

Sponsor
Škoda Kamiq
Škoda Kamiq
OFFERTA Esplora la tua estate con Škoda Kamiq.
richiedi un preventivo Scopri la promo
Skoda
Skoda Elroq
SEGMENTO SUV
PREZZO a partire da 34.500€
VEDI I DETTAGLI

Sponsor
ALFA ROMEO JUNIOR
ALFA ROMEO JUNIOR
OFFERTA Ancora più ricca e tecnologica
richiedi un preventivo Scopri la promo
ARTICOLI CORRELATI
Guide
Assicurazioni
Bollo
Carburante
Componentistica
Consigli
Incentivi
Manutenzione
Multe
Normative
Patente
Pneumatici
Guida sicura
Articoli più letti
Come riparare il riscaldamento dell'auto quando non funziona
Come riparare il riscaldamento dell'auto quando non funziona
Inverno e gelo: ecco come preparare al meglio la propria auto
Inverno e gelo: ecco come preparare al meglio la propria auto
Nebbia in autostrada: i consigli per guidare in sicurezza
Nebbia in autostrada: i consigli per guidare in sicurezza
Le migliori offerte del mese
Sponsor

Top Dealers Italia
Top Dealers Italia


Top Partners Italia
Best Partners Italia

Infomotori.com - Quotidiano di informazione registrato presso il Tribunale di Vicenza n. 980 del 19.09.2000
founded by Ivana Gabriella Cenci and Carlo Valente - Direttore Responsabile: Ivana Gabriella Cenci
Edito da Caval Service srl, - P.IVA 02514810247 - Copyright 2026 © Tutti i diritti riservati.