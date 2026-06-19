Vacanze in camper: le destinazioni più gettonate dagli italiani per l’estate

Cresce sempre di più la popolarità delle vacanze “on the road” a bordo del proprio camper. Secondo una ricerca di Yescapa, la piattaforma leader in Europa per il camper sharing, sono 2,5 milioni le persone – tra cui 130.000 italiani – che utilizzeranno un autocaravan e il 46% di loro ha un’età compresa tra i 25-34 anni. Non solo: la percentuale di coloro che partiranno nel mese di agosto si aggira solo al 19%, segno di una chiara destagionalizzazione del concetto di ferie.

Un’ulteriori e importante dato che emerge dall’analisi è la destinazione scelta: infatti, il 64% dei camperisti italiani andrà all’estero. Ma quali sono le mete scelte da? Gli itinerari più gettonati sono i Paesi meridionali, tra cui Spagna, Portogallo e la nostra Italia.

Le vacanze in camper popolari

Dario Femiani, Country Manager Italy di Yescapa, ha commentato così la ricerca: “Siamo soddisfatti dell’andamento delle prenotazioni in questa prima parte dell’anno: i dati sono incoraggianti soprattutto perché ci mostrano come il fenomeno della destagionalizzazione stia prendendo sempre più piede. I viaggiatori mostrano di amare il viaggio in camper in diversi periodi dell’anno: ad oggi, infatti, sebbene il 45% delle partenze del 2024 sia concentrato nel periodo tra giugno e agosto, abbiamo notato con interesse che il 38% delle partenze si è registrato tra marzo e maggio.”

Alla scoperta della Spagna settentrionale

La Spagna è uno dei Paesi presenti nella lista dei camperisti italiani. La città che spicca su tutte è San Sebastián, situata nella zona settentrionale della penisola iberica, dove si può godere il mare e la spiaggia de La Concha, oltre alle circostanti montagne Urgull e Igueldo.

Poco distante da San Sebastián si trova Zumaia, cittadina costiera famosa per i suoi flysch, formazioni rocciose che si estendono lungo la costa e per la pittoresca spiaggia di Itzurun. A nord-est, invece, si può raggiungere la Riserva della biosfera di Urdaibai, nelle vicinanze di Mundaka.

Anche Saragozza, situata sulle rive del fiume Ebro e capoluogo dell’Aragona, attrae tantissimi turisti, grazie alla sua storia ricca di fascino e alla sua architettura moresca e barocca.

Tra i vini e le spiagge del Portogallo

Il Portogallo, anch’esso situato nella penisola iberica, attira moltissime persone, soprattutto nella città di Porto, rinomata per l’architettura e la famosa produzione di vini. La Torre dei Clérigos, l’iconica torre campanaria del XVIII secolo, è il simbolo di questa meta.

Attorno a Porto si può visitare la valle del Douro, patrimonio dell’umanità UNESCO, mentre spostandosi a sud si arriva a Vila Nova de Milfontes, situata sul litorale dell’Alentejo e con numerose e popolari spiagge. Anche Lagos è una gemma bagnata dall’Oceano Atlantico.

L’Italia e le sue perle nascoste

Non poteva, infine, mancare una meta classica come il nostro Belpaese. Tra alcuni consigli spiccano Sirolo, un antico borgo medievale delle Marche, incastonato nel verde del Parco del Conero, e la vicina spiaggia delle Due Sorelle.

Sono nella lista anche Gubbio, una città medievale rinomata per la sua architettura storica, il Lago Trasimeno, gioiello naturale dell’Umbria e il più grande lago dell’Italia centrale. Le isole del lago, tra cui l’Isola Maggiore, l’Isola Polvese e l’Isola Minore, sono tesori da esplorare.