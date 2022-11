Vigili a caccia di multe con gli occhiali a infrarossi: parte il progetto pilota ad Arezzo

Prossimamente il Comune di Arezzo farà partire una sperimentazione che prevede l'utilizzo di speciali occhiali per il rilevamento di infrazioni da parte della Polizia Municipale

Ad Arezzo il rispetto della legge e delle norme di circolazione stradale presto diventerà tassativo per tutti… pena l’arrivo di multe praticamente “al volo”. Merito di un progetto pilota che vedrà prossimamente la luce a partire dal 1° dicembre, quando il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Arezzo sarà dotato di speciali occhiali ad infrarossi con cui leggere e controllare la targa di un veicolo in maniera istantanea.

I vigili di Arezzo saranno quindi i primi in assoluto in Italia ad utilizzare questi visori, chiamati Lab Glasses e sviluppati dal gruppo Lab Consulence. Come funzionano? L’agente dovrà semplicemente rivolgere lo sguardo con gli occhiali indossati verso la targa di un’automobile: i Lab Glasses, a questo punto, utilizzeranno un software con il quale accedere a tutti i dati del mezzo e del suo proprietario, in modo da portare a termine il controllo previsto. In ogni caso sarà il vigile a decidere se emettere la multa o meno in caso di contravvenzione, che al momento può essere stampata attraverso un dispositivo ad-hoc ma che in futuro si trasformerà in una più efficiente notifica digitalizzata.

“Si tratta di un progetto innovativo e siamo sicuri che lo strumento stravolgerà in senso positivo l’attività della polizia municipale – ha commentato Pierluigi Ferraro, direttore commerciale del gruppo Lab Consulence – La nostra idea necessita tuttavia di una sperimentazione sul campo. Il progetto seguirà tre fasi nella sua evoluzione, dal basso fino alla versione più evoluta“.