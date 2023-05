CA Auto Bank sigla una partnership con KTM Sportmotorcycle Italia per i marchi KTM, Husqvarna Motorcycles e GASGAS

L’accordo comprende tutti i modelli commercializzati dai tre brand dello storico gruppo austriaco PIERER Mobility AG

CA Auto Bank consolida la sua presenza nel mondo delle due ruote attraverso un nuovo accordo con un prestigioso gruppo. La Banca, controllata di Crédit Agricole Consumer Finance, sigla una partnership con la filiale italiana di PIERER Mobility Group, leader in Europa nella realizzazione di motociclette da strada e fuoristrada con gli storici marchi KTM, Husqvarna Motorcycles e GASGAS.

In virtù dell’accordo, la Banca fornirà ai clienti finali dei tre brand del gruppo le proprie soluzioni di leasing, caratterizzate dall’accessibilità e dalla sicurezza del tasso fisso. CA Auto Bank metterà a disposizione anche le formule di noleggio proposte da Drivalia, la società di mobilità di CA Auto Bank. Attraverso le proprie soluzioni, la Banca si impegna per rendere sempre più accessibili tutti i modelli commercializzati dai tre marchi di Pierer Mobility, pensati per unire prestazioni e affidabilità.

Si va dai modelli enduro di KTM come EXC-F, leggeri e votati all’off-road, alla gamma Travel, ideata per affrontare lunghi viaggi su qualsiasi terreno, passando per le Sports Tourer, che coniugano comodità e performance, e le agili e performanti Naked Bike.

Con questa nuova collaborazione, la sesta attiva nel mondo delle due ruote, CA Auto Bank consolida il proprio ruolo in un settore in costante crescita in Italia: i volumi delle vendite nel mese di marzo 2023 sono aumentati del 26,66% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il settore delle moto, in particolare, ha registrato una crescita del 25,82.