BMW Bank Italia premia premia le Concessionarie migliori nel Servizio Clienti

BMW Bank Italia, al termine di un percorso intrapreso con la propria Rete e focalizzato sulla customer experience, ha premiato anche quest’anno le tre Concessionarie auto e le tre Concessionarie moto che al meglio hanno rappresentato i principi dell’iniziativa

La filiale italiana di BMW Bank, società finanziaria del BMW Group, ha premiato così i suoi Ambassador 2022: per il mondo auto, il riconoscimento è andato alle Concessionarie Rolandi Auto (Alessandria), Birindelli Auto (Vinci – FI) e Emmeauto (Lecce); per il mondo moto alle concessionarie Due C. (Piacenza), BMW Motorrad Roma, Tortora Moto (Salerno).

Questo importante titolo, per le sei Concessionarie, arriva dopo un anno di lavoro e di impegno sul fronte della Customer Experience che le ha portate a distinguersi tra tutti gli organizzati del BMW Group per la capacità di offrire la migliore esperienza di brand anche in ambito finanziario.

Per la valutazione delle performance delle Concessionarie sono state prese in considerazione 3 diverse aree di indagine: la Trasparenza, intesa come capacità di illustrare l’offerta dei prodotti BMW Bank e di dettagliarne anche gli aspetti tecnici fornendo tutta la documentazione necessaria, richiesta per la trasparenza bancaria; la Consulenza intesa come la capacità di offrire un servizio di guida sul tema finanziario realmente professionale; il Follow-up inteso come una corretta gestione della relazione con il Cliente lungo tutto il ciclo di vita contrattuale.

Per quanto riguarda nello specifico il mondo auto, l’osservazione dell’esperienza vissuta dal Cliente è avvenuta guardando, in senso più ampio, all’intero processo di acquisto inteso come totale integrazione tra prodotto auto e componente servizi, in linea con le ormai consolidate aspettative di chi, entrando in Concessionaria, desidera trovare un Consulente che consideri a 360 gradi le sue esigenze di mobilità.

Al termine del periodo di osservazione e analisi dei risultati, sono state individuate le sei Concessionarie dalle migliori performance: due Concessionarie per l’area nord, due per il centro e due per il sud. I Dealer Auto e Moto che hanno così ricevuto la migliore valutazione da parte dei propri Clienti sono stati nominati “Ambassador 2022” per l’area geografica di riferimento e hanno ricevuto la visita di BMW Bank Italia, per la simbolica consegna del titolo conseguito.

“L’esperienza del Cliente e la sua relazione con il Brand è il vero metro di misurazione delle nostre performance e resta il più importante elemento da considerare nella costruzione del nostro modello di offerta. Un tema di fondamentale importanza per tutto il BMW Group, determinante per noi quanto per i Dealer.” – ha sottolineato Enrico Mascetti, CEO di BMW Bank Italia – “Il programma Ambassador nasce quindi per continuare a lavorare tutti in questa direzione con l’obiettivo di diffondere una cultura customer centrica che parta dalla nostra strategia e si sviluppi anche in Concessionaria.”