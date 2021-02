Da Regione Lombardia un contributo per tassisti, Ncc e noleggiatori di autobus

L'iniziativa è stata ufficializzata dall'assessore regionale al Bilancio e Finanze, Davide Caparini che ha anche specificato come non sia necessario presentare alcuna domanda per aderire

La pandemia ha avuto pesanti ripercussioni sul mondo dell’automotive e della viabilità, a tutti i livelli. Tra le categorie più colpite ci sono coloro che hanno fatto del proprio veicolo un mestiere, come tassisti, fornitori di servizio di noleggio con conducente e allargando il discorso anche autisti di autobus. Per loro è in arrivo una piccola buona notizia: per tutto il 2021, grazie ad un contributo erogato da Regione Lombardia, tassisti, Ncc e noleggiatori di autobus lombardi saranno esentati dal pagamento dalla tassa automobilistica.

A darne l’ufficialità è Davide Caparini, assessore regionale al Bilancio e Finanze: “Per accedere al contributo gli interessati non devono presentare alcuna domanda e qualora avessero ricevuto sollecitazioni di pagamento, non dovranno tenerne conto. Gli uffici competenti provvederanno ad una comunicazione mirata agli interessati a conferma del diritto all’esenzione“. Gli inviti di queste comunicazioni sono stati predisposti in anticipo rispetto all’approvazione dell’esenzione avvenuta in dicembre 2020 da parte del Consiglio regionale al fine di agevolare la manovra.