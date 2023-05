Edison Energia e la start up AutoRevol assieme per un’offerta completa ai clienti

L’innovativa piattaforma online specializzata nella raccolta delle migliori offerte e preventivi personalizzati dal mondo automotive in partnership con Edison Energia per rispondere alle esigenze degli EV driver

Edison Energia, società del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese e servizi a valore aggiunto al mercato retail, e la start up AutoRevol annunciano la collaborazione per la promozione di una nuova soluzione destinata al segmento consumer; l’obiettivo è supportare i clienti che stanno acquistando un’auto elettrica o plug-in, mettendo a disposizione le competenze e tecnologie avanzate di Edison Energia, per la ricarica a casa e fuori casa del proprio veicolo.

La soluzione Edison Plug&Go dedicata ai clienti AutoRevol è pensata per semplificare la transizione verso un veicolo elettrificato. Il cliente potrà ricaricare il proprio veicolo a casa grazie alla fornitura e installazione da parte di tecnici qualificati e certificati della wallbox Edison Plug&Go, e fuori casa, con l’App e Card Edison Plug&Go sulle infrastrutture del network.

La collaborazione con le startup rappresenta una delle principali leve adottate dal Gruppo Edison per promuovere l’innovazione, in linea con i principi dell’Open Innovation. Infatti, Edison – leader della transizione energetica – è un player impegnato nell’innovazione e promuove un modello aperto, in grado di adottare con efficacia e rapidità soluzioni innovative, sperimentare e porre le migliori tecnologie al servizio dell’energia, della sostenibilità ambientale e dei clienti finali.

In questo contesto, la partnership con AutoRevol rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra startup e azienda: un lavoro congiunto e sinergico tra Edison Energia e AutoRevol, in tempi rapidi e maturata secondo un approccio prototipale.

“Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto e della fiducia che Edison ha voluto accordarci” ha commentato Matteo Coppola, CEO di AutoRevol, continuando: “I nostri utenti sono alla fine del processo decisionale, hanno già le idee chiare dell’auto che stanno cercando e quindi è un’opportunità di grande valore rendere disponibile, a coloro che stanno acquistando un’auto elettrica o plug-in, un’offerta come quella di Edison Energia”.

“L’innovazione per il Gruppo Edison passa attraverso la collaborazione con startup ad alto potenziale innovativo ed impegnate nella sfida della transizione energetica” dice Lorenzo Mottura, EVP Strategy, Corporate Development & Innovation di Edison. “La mobilità elettrica per i clienti consumer rappresenta un’opportunità di transizione verso un modo di muoversi sostenibile, dove è importante offrire ai possibili EV driver un’offerta completa, in termini di veicolo e sistemi di ricarica, sia domestica che ad accesso pubblico. La collaborazione con AutoRevol testimonia il nostro impegno a essere vicini alle famiglie smart, che scelgono soluzioni di mobilità innovative, e sono sensibili alle tematiche della transizione energetica e ai consumi”.