Tesla Club Italy Revolution 2022: programma, novità e prezzo biglietti (scontati)

Tesla Club Italy Revolution 2022 andrà in scena Sabato 17 settembre al FICO Eataly World a Bologna e riunirà tantissime persone interessate ad approfondire questa grande rivoluzione che stiamo vivendo

Ci sono già più di 300 persone da tutta Italia iscritte alla quinta edizione del Tesla Club Italy Revolution, la grande conferenza nazionale dedicata sia alla casa automobilistica Tesla ma soprattutto all’intero mondo della mobilità elettrica e alle tante tematiche correlate. Il grande evento andrà in scena Sabato 17 settembre al FICO Eataly World a Bologna, il parco del cibo più grande del mondo, e riunirà in un unico luogo, in un’unica data, tantissime persone interessate ad approfondire questa grande rivoluzione che stiamo vivendo.

Il Programma

Il 17 Settembre sarà anche carico di contenuti e incontri molto interessanti, come preannuncia il Programma in continuo aggiornamento. Sullo Stage dell’Auditorium si alterneranno diversi momenti di confronto, con Speaker selezionati per competenza ed autorevolezza, moderati da Margherita Granbassi, Campionessa del mondo e bi-medagliata olimpica di fioretto, nonché Conduttrice televisiva, attualmente impegnata nella conduzione di Linea Verde Sentieri su RaiUno.

Con Paolo Attivissimo passeremo in rassegna le bufale elettriche più diffuse e pericolose, per parlare poi di divulgazione della mobilità sostenibile senza incappare negli errori emotivi

più insidiosi e irrazionali.

Per un approfondimento scientifico, salirà sul palco Nicola Armaroli, Dirigente di Ricerca al CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, e Nicoletta Picone, dell’Unità di Ricerca e Sviluppo di Cobat. Saranno affrontate le tematiche più attuali in tema di mobilità elettrica: infrastrutture di ricarica, sistemi di accumulo, efficienza energetica, impatto ambientale, solo per citarne alcuni.

Inoltre, comprenderemo quali sono le differenze tecnologiche fondamentali tra le auto endotermiche e le auto elettriche, grazie all’intervento-show di Giuseppe Pugliese, Vice Presidente di Tesla Club Italy. Con Andrea Baccega, Fabrizio de Vitali e molti altri speaker, toccheremo temi tecnologici come l’autopilot, la guida autonoma, ma anche temi occupazionali e sociali, vedendo assieme quale impatto avrebbe sull’ambiente e sulla società se tutte le auto fossero elettriche.

Importantissimi i contenuti portati dai player come Be Charge, Infinity Hub, Webfleet assieme a Resolution Hub, Clivet e Finanza.tech. Del resto, quello della transizione tecnologica è un vero e proprio settore trainato dalle aziende che contribuiscono sensibilmente allo sviluppo grazie ai propri servizi e prodotti.

Non da meno sarà anche la tavola rotonda dedicata agli investimenti azionari, per tutti coloro che vogliono anche apprendere importanti nozioni per capirne di più riguardo l’acquisto di titoli, discutendo il titolo TSLA ma non solo. Per una panoramica sullo scenario istituzionale in materia di mobilità elettrica, interverranno l’On. Luca Sut, Deputato MoVimento 5 Stelle, Capogruppo X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, Membro del Comitato M5S per la Transizione Ecologica, Membro Intergruppo per lo sviluppo della mobilità elettrica, e l’On. Giuseppe Chiazzese, Deputato M5S, Coordinatore Intergruppo Parlamentare per lo sviluppo della Mobilità Elettrica, Membro della X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo. Insieme ci illustreranno quali azioni sono state fatte e cosa ancora c’è da fare in Parlamento.

Grazie alla partecipazione ufficiale della casa automobilistica, non mancheranno test drive, per chi vuole provare l’emozione di guidare una Tesla durante l’evento.

Non solo contenuti ma anche relazioni e divertimento

Il Tesla Revolution è un evento attraente non solo per i contenuti ma anche per tutto il contorno. Essendo di sabato, molte persone parteciperanno anche con le famiglie, portando con sé anche i propri figli che potranno sfruttare la ricchezza della location dell’evento: il FICO Eataly World di Bologna, un parco ricco di cose da visitare. Al tempo stesso, potranno interagire tra di loro e ammirare le tantissime Tesla che saranno esposte appena fuori dal Centro Congressi, compresa la Model 3 Performance da corsa di Executive Sport.

Come partecipare

Per partecipare basta acquistare il proprio biglietto, scegliendo tra – fondamentalmente – due tipologie, ognuna con benefit diversi. Si parte dallo Standard Ticket, che consente di assistere alla conferenza fino alle 18:00. In alternativa ci sono il Business Ticket e l’Owner Ticket, identici nelle caratteristiche e diversi solo per destinatario. L’Owner Ticket è riservato

ai proprietari Tesla. Al contrario, il Business Ticket è dedicato a chi non possiede una Tesla.

I due biglietti aggiungono più occasioni per conoscere altri partecipanti e i relatori, come il Pranzo di Networking, il Coffee break del pomeriggio e alcuni interventi aggiuntivi.

Attenzione: tutti i biglietti sono ad un prezzo scontato e gli sconti diminuiscono progressivamente. Il consiglio è di assicurarsi il proprio posto il prima possibile per pagare il

prezzo più basso in assoluto!

L’appuntamento, quindi, è al Tesla Club Italy Revolution 2022, sabato 17 Settembre al FICO Eataly World di Bologna.