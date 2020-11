MondoMotori torna nel 2021

Italian Exhibition Group conferma l'edizione 2021 di Mondo Motori - che si svolgerà nel mese di novembre presso il Quartiere Fieristico di Vicenza - con focus su Auto, Moto, Bici e Nuova Mobilità

Il 2021 si annuncia come l’anno del rilancio della filiera automotive, che ripartirà da importanti novità di prodotto e soprattutto su crescenti investimenti verso una mobilità sempre più sostenibile e smart.

MondoMotori vuole diventare protagonista di questa evoluzione dal cuore del Veneto. Il Nord Est del nostro Paese è un’ area in cui da una parte si trovano importanti eccellenze del comparto automotive e servizi collegati, dall’altra è strategica per le immatricolazioni a carattere ecosostenibile, con importanti quote di mercato sia per le auto ibride che per quelle completamente elettriche.

MondoMotori sta lavorando per un format in linea con le attuali esigenze del mercato e con gli interessi degli automobilisti, sempre più curiosi di conoscere, toccare con mano e provare direttamente le maggiori novità. A questi ultimi verrà offerta la possibilità di ampliare la propria conoscenza attraverso percorsi esperienziali che consentano di sperimentare dal vivo i progressi tecnologici raggiunti in fatto di sicurezza, ecologia e smart mobility.

La Città del Palladio e dell’Oro offrirà una ulteriore occasione per essere visitata ricordando che sul versante motoristico Vicenza ed il Veneto vantano primati importanti assoluto: non tutti sanno che il veronese Enrico Bernardi il 5 agosto 1882 sperimentò con la Motrice Pia il primo motore a scoppio funzionante a benzina – quasi contemporaneamente a Karl Benz (brevetto del 25 ottobre 1882) e a Gottlieb Daimler (brevetto del 16 dicembre 1883) -. Inoltre, la prima vettura circolante in Italia è stata una Peugeot Type 3 del 1893 acquistata in provincia di Vicenza da Gaetano Rossi di Schio, nota in tutto il mondo per il celebre marchio Lanerossi.

Infomotori.com seguirà gli sviluppi dell’evento come Media Partner di MondoMotori.