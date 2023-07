Rattix sceglie Superfluid Team per rafforzare la gestione marketing strategica e operativa

Superfluid Team ha iniziato un percorso di attivazione di competenze marketing specialistiche con il proprio network di talenti inserendo 5 aree di expertise diverse: Search Engine Marketing, Display Advertising, Social Advertising, Marketing Analytics e CMO advisory

Superfluid Team (https://superfluidteam.com/), realtà innovativa che aiuta le aziende a crescere ed esprimere il proprio potenziale grazie a progetti di marketing performanti, ha stretto un nuovo accordo con Rattix (https://www.rattiauto.it/), azienda che vanta un importante percorso nel settore automotive in particolare nella vendita di auto usate. Superfluid Team ha realizzato per Rattix un lavoro di assessment marketing che ha consentito di identificare il potenziale di crescita e le azioni necessarie per raggiungerlo.

Rattix ha poi deciso di integrare Superfluid Team nella propria organizzazione marketing al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi. Superfluid Team ha iniziato un percorso di attivazione di competenze marketing specialistiche con il proprio network di talenti inserendo 5 aree di expertise diverse: Search Engine Marketing, Display Advertising, Social Advertising, Marketing Analytics e CMO advisory.

L’obiettivo è quello di rafforzare la capacità di Rattix di eccellere in parallelo in tutte queste aree di marketing specialistico, supportando così l’organizzazione a perseguire obiettivi di crescita ancora più importanti. In questo percorso, il primo step è quello di raggiungere in 12 mesi il +20% di crescita di lead di qualità e di fatturato rispetto all’anno precedente.

“Per noi di Superfluid Team l’inizio della collaborazione con Rattix è un grande stimolo a sfruttare tutta la nostra esperienza nell’automotive e raggiungere insieme grandi traguardi. Rattix ha già dimostrato con il suo percorso di crescita senza precedenti in Italia di essere un’azienda con capacità straordinarie, imprenditoriali e digitali, arrivando in poco tempo a più di 100 dipendenti e 76 milioni di euro di fatturato. Il fatto che un’azienda con queste competenze ci abbia scelto come unico partner di marketing è di per sé un riconoscimento importante. Stiamo facendo un lavoro ingegneristico e organizzativo interessante che permette di creare una macchina di marketing potente pur mantenendo semplicità di guida da parte dei manager di Rattix. In un mercato dell’auto usata che nel primo semestre 2023 segna una crescita del +6,6% 1 rispetto all’anno scorso, noi ora con Rattix puntiamo ad una crescita molto più decisa pari al +20%.” – spiega Ivan Cogliati, CEO di Superfluid Team.

“In Rattix stiamo attraversando un importante percorso di crescita ed evoluzione. Ci era chiaro che il nostro marketing poteva dare ulteriore spinta ai risultati economici dell’azienda, ma con assunzioni o consulenze abbiamo fatto molta fatica ad aggiungere valore a quello che era già un team di marketing molto forte. Nell’assessment di marketing che abbiamo fatto, Superfluid Team si è dimostrato molto competente sul nostro settore, con vari casi di studio alle spalle, e con azioni molto chiare e motivate su come potevamo accelerare la nostra crescita.” – spiega Paolo Saltarelli, Co-CEO di Rattix – “Ci aspettiamo grandi cose da questa partnership di marketing, tra cui l’aver trovato un partner di fiducia con cui crescere e che ci permette di alzare lo sguardo sulle sfide strategiche di questo settore”.