SuperEVisor.com, la piattaforma di recensioni sulla mobilità elettrica

Da oggi la mobilità elettrica è a portata di click. Superevisor è la prima piattaforma online globale dove recensire tutto sulla mobilità elettrica. Trovare, scambiare e condividere per formare e informare sull’intero mondo dell’e-mobility

– Una piattaforma globale in cui fare domande, ricevere risposte e scrivere recensioni reali e affidabili sul mondo dell’e-mobility a 360° oggi esiste, è Superevisor.

Nato da un’idea di Luca Mamiani, imprenditore di Parma e grande appassionato di design e automobili, il sito web Superevisor.com è stato fondato con l’obiettivo di creare una piattaforma unica internazionale per la condivisione di esperienze reali di utenti relative alla mobilità elettrica; un luogo in cui condividere esperienze dirette e informazioni su veicoli, prodotti, accessori, servizi e personaggi (Superevisor coglie anche un’altra sfida, quella lanciata da Elon Musk nel 2018 e, diventa il primo sito a dare anche la possibilità di recensire figure professionali come giornalisti, imprenditori, manager, ecc.) che operano in questo settore.

Superevisor ha come obiettivo quello di aiutare milioni di guidatori e di potenziali tali a effettuare acquisti informati e consapevoli attraverso la condivisione di esperienze d’uso quotidiane degli utenti. Il passaparola generato dal web può diventare infatti di grande aiuto per molti e il nuovo sito è stato lanciato per permettere agli utenti di entrare nel mondo della mobilità elettrica “toccando con mano” ciò che è sul mercato e ciò che ancora non lo è. Superevisor oggi è disponibile come sito web e tramite le App per dispositivi Apple e Android.

La mancanza di un ecosistema internazionale sulla mobilità elettrica che rispondesse all’esigenza di trovare informazioni, scambiare opinioni e condividere esperienze reali e quotidiane da parte degli utenti su veicoli elettrici – e non solo – è il pensiero base che ha portato allo sviluppo di Superevisor.

“L’idea di creare Superevisor.com è nata quando stavo cercando informazioni per cambiare la macchina termica con una elettrica. Volevo avere dei riscontri di altre persone che avevano acquistato la macchina che mi interessava e non conoscevo nessuno che l’avesse. Volevo anche avere impressioni su chi aveva già effettuato la transizione all’elettrico per capire quali accessori e servizi fossero necessari e cosa ne pensassero.

Insomma, il reperimento di queste informazioni fondamentali si è rivelato molto complesso e dislocato su un’infinità di media differenti. La cosa che più mi interessava erano le opinioni degli utilizzatori reali e non trovavo nessun sito dedicato alle recensioni dei veicoli e dei loro accessori da parte di utenti finali!”, afferma Luca Mamiani, CEO di Superevisor.

Superevisor vuole fare da pioniere in un periodo di cambiamenti epocali dell’industria dell’automotive. Nel mondo è in atto un cambio di paradigma senza precedenti che coinvolge principalmente la mobilità e Superevisor ne ha colto le opportunità. Grazie alle recensioni della sua comunità di utenti vuole garantire un’esperienza d’uso in grado di restituire informazioni reali e trasparenti, diventando un filtro importante prima di effettuare una qualsiasi scelta che riguardi la mobilità elettrica, in quanto da’ la parola a chi ha effettivamente provato un mezzo elettrico oppure un servizio.

Persone da tutto il mondo possono utilizzare il sito e l’App di Superevisor per creare recensioni e opinioni relative ai veicoli elettrici e a tutti gli altri ambiti della mobilità elettrica

come concessionarie, wallbox, provider di energia, stazioni di ricarica, destinazioni e tanto altro. All’interno della piattaforma trovano spazio anche le recensioni in evidenza dei professionisti della mobilità elettrica, chiamati utenti EV PRO, che attraverso le proprie competenze specialistiche contribuiscono alla comunità del sito fornendo il loro punto di vista da esperti.

“Sostengo che la mobilità elettrica, essendo un mondo nuovo per tutti, abbia bisogno più che mai di informazioni e di condivisione di esperienze reali di utenti utilizzatori”, aggiunge

Luca Mamiani.

Gli utenti creano schede, fanno recensioni, pubblicano commenti, creando un contagio virale. C’è chi commenta semplicemente o chi crea una nuova scheda-prodotto con la propria recensione e le proprie immagini. Flussi di questo genere ci mettono di fronte a un fatto: il punto di forza di Superevisor è quello di essere il primo al mondo e di voler creare condivisione e socializzazione intorno a un tema caldo e in parte poco conosciuto. Superevisor vuole diventare il portale di riferimento di un settore in evoluzione orientando le scelte degli utenti e aiutandoli.

Al suo interno c’è tutto e può essere accessibile in diverse modalità, completamente gratuita o a pagamento. Agli utenti viene data la possibilità di registrarsi, scrivere recensioni, porre domande alle aziende, inserire nuovi prodotti e utilizzare Superevisor gratuitamente in qualsiasi momento. Anche le aziende hanno modo di utilizzare gratuitamente il servizio di base per inserire le pagine dei propri prodotti e servizi. Vengono poi proposti servizi a pagamento (a richiesta) che consentono di ricevere differenti vantaggi dall’utilizzo della piattaforma.

Le pagine-prodotto possono avere così uno status STANDARD (gratuito) e uno status PREMIUM (a richiesta) mentre i profili utente possono avere uno status STANDARD (gratuito) e uno status EV PRO (a richiesta).

Le categorie e i servizi presenti:

– AUTO: Autoveicoli 100% elettrici BEV (Battery Electric Vehicle)

– MOTO: Motocicli e Scooter 100% elettrici BEV (Battery Electric Vehicle)

– E-BIKES: Biciclette a pedalata assistita da motore elettrico

– MONOPATTINI: Monopattini elettrici

– PERSONAGGI: Imprenditori, Politici, Manager, Giornalisti operanti o influenti sul mondo della mobilità elettrica

– CONCESSIONARI: Concessionari di vendita veicoli

– DESTINAZIONI: Location dotate di servizi di ricarica dedicati ai veicoli elettrici.

– COLONNINE: Punti di ricarica dedicati ai veicoli elettrici

– WALLBOX: Dispositivi di ricarica per veicoli elettrici

– ACCESSORI: Accessori dedicati al mondo della mobilità elettrica

– SITI E MEDIA: Siti, Blog, pagine e canali Social riguardanti la mobilità elettrica

– APP: App dedicate alla mobilità elettrica

– EVENTI: Eventi dedicati alla mobilità elettrica

– INSTALLATORI: Aziende specializzate nell’installazione di servizi e tecnologie dedicate alla mobilità elettrica

– ENERGIA: Fornitori di energia e operatori integrati per la mobilità elettrica

– ASSOCIAZIONI: Associazioni e fan club di veicoli o dedicati alla mobilità

– RIVENDITORI: Rivenditori e distributori di servizi, prodotti e tecnologie dedicati alla mobilità elettrica

– GOMMISTI: Venditori e installatori di pneumatici per veicoli

– PNEUMATICI: Pneumatici generici e pneumatici dedicati alla mobilità elettrica

– CARROZZERIE: Officine specializzate nella riparazione dei telai di veicoli elettrici

– ASSICURAZIONI: Compagnie assicurative o polizze specifiche per autoveicoli elettrici

– STAMPA: Pubblicazioni e periodici dedicati alla mobilità elettrica

– VEICOLI UTILITY: Veicoli utility 100% elettrici BEV (Battery Electric Vehicle)

– MICROCAR: Veicoli leggeri 100% elettrici BEV (Battery Electric Vehicle)

– VEICOLI INDUSTRIALI: Veicoli 100% elettrici BEV (Battery Electric Vehicle) per il trasporto merci

– NAUTICA: Imbarcazioni e sistemi di propulsione nautica 100% elettrici

– SERVIZI VARI: Servizi vari dedicati alla mobilità elettrica

Come funziona (caratteristiche e prezzi delle tipologie di pagine e profili utente di Superevisor)

Tipologie di pagine prodotto:

STANDARD

Chiunque può inserire una pagina con status STANDARD cliccando sul pulsante “aggiungi un prodotto” presente nelle pagine del sito e avrà diritto a:

Profilo pagina con informazioni di base;

Possibilità di inserire fotografie multiple;

Gallery fotografica slideshow nella pagina.

La pagina con status standard non può essere gestita o amministrata dal proprietario e non è possibile rispondere a domande o recensioni.

PREMIUM

Una pagina con status PREMIUM consente di avere informazioni dettagliate su un prodotto o servizio e può essere aperta direttamente o upgradata da una pagina STANDARD esclusivamente dal proprietario:

Profilo pagina con logo e informazioni complete;

Possibilità di inserire fotografie multiple;

Gallery fotografica slideshow nella pagina;

Possibilità di inserire video;

Rispondere a tutte le domande che gli utenti lasciano sulle proprie pagine;

Rispondere a tutte le recensioni che vengono lasciate;

Mostrare alla community di avere il controllo sulle pagine dedicate ai propri prodotti.

PREMIUM MULTIPLE

Per le aziende (es. Case automobilistiche, ecc.) che hanno molti prodotti.

Tipologie di utente:

UTENTE STANDARD

• Accede alla piattaforma senza limiti;

• Scrive recensioni su qualsiasi prodotto e servizio;

• Condivide le sue esperienze con la community dei Superevisors;

• Fa domande su qualsiasi prodotto o servizio.

UTENTE EV PRO

Questa tipologia di utente è rivolta ai professionisti della mobilità elettrica (tecnici, blogger, giornalisti, produttori, ecc.) e per poterla ottenere è necessario fornire una idonea documentazione per comprovare lo status richiesto.

• Ottiene visibilità internazionale sul sito;

• Ottiene il marchio EV PRO sul suo profilo per evidenziare l’affidabilità dei contenuti;

• Crea un profilo altamente personalizzato per promuovere la sua attività professionale;

• Gallery foto e video;

• Scrive recensioni su qualsiasi prodotto o servizio;

• Le sue recensioni saranno evidenziate con sfondo azzurro rispetto all’utente standard;

• È presente nella pagina indice dedicata a tutti gli utenti EV PRO a livello mondiale.

Forma e regolatezza

La libertà di opinione e la condivisione libera di esperienze reali sono il principio guida di Supervisor. “Libera” significa che tutti possono esprimere la propria opinione. I “Superevisors”, la community di utenti provenienti da tutto il mondo, hanno la possibilità di far sentire la propria voce sulla piattaforma, senza alcun tipo di interferenza o di condizionamento esterno. Chiunque può quindi condividere la propria esperienza sulla piattaforma in qualsiasi momento e tutte le aziende presenti con i propri prodotti o servizi

possono incoraggiare proattivamente a scrivere recensioni, invitando i propri clienti a recensire il proprio business e a interagire con loro attraverso i feedback.

Un team dedicato ha il compito di moderare qualsiasi tipo di contenuto ricevuto prima della pubblicazione secondo un rigidissimo sistema di verifica per garantire un’affidabilità di

altissimo livello e per fornire a tutti gli utenti la garanzia di veridicità dei contenuti pubblicati secondo i criteri di lealtà, trasparenza e imparzialità. L’accuratezza delle informazioni online è da sempre fondamentale per attirare nuovi utenti.

“Gli apprezzamenti e le critiche rivolte in modo sincero e costruttivo sono fondamentali per il miglioramento continuo dei prodotti da parte delle aziende coinvolte, e l’interazione con i

feedback dei clienti è una forma indispensabile di dialogo”, conclude Luca Mamiani.