Toyota assegna il premio Ichiban 2022 ai suoi migliori Concessionari

Toyota Motor Europe ha premiato 47 concessionari europei Toyota che si sono distinti per l’eccellenza nella soddisfazione del cliente e per l’impegno ad “andare oltre”.

Tra i vincitori tre Concessionari italiani: Nordauto(Treviso), Fuji Auto (Cuneo), che ha ottenuto anche il premio ‘Sustainability & Better Society’, e Marcante Automobili (Vicenza)

“Ichiban” in giapponese significa “Numero Uno”. Questo è anche il nome del prestigioso riconoscimento che Toyota Motor Europe (TME) assegna ogni anno per celebrare i migliori Concessionari europei che si contraddistinguono nella qualità del servizio offerto ai clienti.

Ogni anno, oltre 2.500 Concessionari europei Toyota competono per rientrare tra i vincitori del premio Ichiban, dimostrando un approccio unico e l’impegno ad essere il “Best Retailer in Town”. Quest’anno a vincere l’ambìto premio sono stati 47 Concessionari Toyota provenienti da 32 paesi europei diversi.

Toyota ha premiato i Best Retailer in Europa, non solo per le loro eccellenti performance di vendita e per aver garantito la miglior customer experience, ma anche per l’impegno ad “andare oltre” nei settori della sostenibilità, dei servizi di mobilità e del contributo dato alla società, stimolando iniziative e percorsi di sostenibilità per i propri clienti.

I vincitori del premio Ichiban 2022 hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i relatori e il management di Toyota, portando la loro visione e partecipando attivamente alla discussione per tutta la durata dell’evento.

Esperti ed ospiti d’eccellenza hanno condiviso con i vincitori la loro passione e la loro visione per il futuro. Victorien Erussard, fondatore e capitano di Energy Observer, il catamarano equipaggiato con la tecnologia fuel cell a idrogeno di Toyota, ha spiegato come il suo sogno di un futuro sostenibile e di una transizione ecologica si sia trasformato in realtà con la prima imbarcazione a emissioni zero alimentata a idrogeno. Natalie Berg, esperta di retail, ha illuminato il pubblico con una visione del futuro del retail e dell’evoluzione del comportamento dei clienti.

Durante la cerimonia di premiazione, il Presidente e CEO di Toyota Motor Europe, Matt Harrison, ha espresso i suoi ringraziamenti a tutti i Concessionari per gli eccezionali risultati conseguiti:

“Siete i migliori tra i migliori! Rappresentate un esempio da seguire per gli eccezionali risultati raggiunti nel superare le aspettative dei clienti, per aver offerto esperienze memorabili per coloro che scelgono il brand Toyota e per avere saputo adattare il vostro business ad un mercato in continua evoluzione. Congratulazioni a tutti voi”

Didier Gambart, Vice President, Sales, Marketing & Customer Experience, TME ha aggiunto:

“Dopo due anni di Ichiban virtuale a causa della pandemia COVID, siamo davvero felici di poter essere qui oggi e premiare i migliori Concessionari in Europa, che si sono distinti per l’eccellenza nella soddisfazione del cliente e per i risultati di vendita. Dopo due anni di incontri virtuali, siamo davvero entusiasti di essere insieme a voi come una vera famiglia! Quest’anno abbiamo voluto celebrare anche la resilienza dimostrata dai nostri Concessionari per aver saputo affrontare questi momenti difficili e per la loro energia ad andare oltre, trovando sempre nuovi modi innovativi per adattarsi a questi tempi incerti. Una situazione che ha richiesto sforzi enormi, ma siamo convinti che ne sia valsa la pena. Siamo consapevoli che risultati così straordinari non sono scontati e ci complimentiamo con i nostri vincitori per il loro duro lavoro. Grazie e andiamo oltre insieme.”

Tra i vincitori del premio Ichiban 2022 rientrano tre Concessionari italiani:

Nordauto S.p.A. (Treviso), rappresentato dal titolare Tazio Mazzoccato

Fuji Auto S.r.l (Cuneo), che ha ottenuto anche il premio ‘Sustainability & Better Society’, rappresentato dal titolare Enzo Mattiauda e Elisa Garnero

Marcante Automobili (Schio – Vicenza) rappresentato dal titolare Alessio Marcante e Giuseppe Marcante

“Siamo orgogliosi degli importanti risultati raggiunti dai nostri Concessionari che rappresentano il punto di riferimento sul territorio per tutti i nostri clienti. Mi complimento sinceramente con i 3 vincitori per aver ottenuto questo prestigioso riconoscimento e per aver saputo interpretare al meglio la nostra visione Beyond Zero – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia Luigi Ksawery Luca’ – Uno dei pilastri fondamentali di questa visione è rappresentato dall’ambizione di superare le aspettative dei clienti dando vita ad esperienze memorabili. Per questo continueremo ad impegnarci e a lavorare insieme alla nostra rete dei concessionari per rafforzare la qualità della relazione con i nostri clienti fornendo prodotti e servizi che consentano a tutti di muoversi liberamente in modo sicuro e responsabile, perseguendo il nostro fine ultimo di realizzare una società migliore”.