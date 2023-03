Renord unica Concessionaria Nissan per Milano

Roberto e Patrizia Bolciaghi rafforzano la loro posizione fra i Top Dealers Italia e testimoniano la bontà di premiarli entrambi fra i 25 PEOPLE piu' dinamici ed intraprendenti della distribuzione automobilistica nazionale

Renord conferma la sua posizione di Top Dealer Italia, grazie alla sua dinamicità imprenditoriale e al recente traguardo raggiunto: la concessionaria ha inaugurato un nuovo sito e consolidato la sua posizione di partner esclusivo Nissan sull’intero territorio di Milano.

Il nuovo showroom, situato in Viale Certosa 144, rappresenta un ampliamento della struttura commerciale di Renord nella città lombarda. Con un totale di 5 siti, di cui 3 dedicati alla vendita e all’assistenza (Milano Via dei Missaglia, Sesto San Giovanni e Monza), 1 esclusivamente alla vendita (Milano Viale Certosa) e 1 solo all’assistenza (Milano Viale Serra), la concessionaria impiega 84 dipendenti, di cui 8 sono stati recentemente assunti per il nuovo sito di Viale Certosa. Renord è una delle realtà Nissan più importanti in Italia.

L’inaugurazione del nuovo showroom si è svolta alla presenza del Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, Marco Toro, che ha commentato: “La partnership tra Nissan e Renord è nata nel 2007 e si è consolidata negli anni grazie agli ottimi risultati ottenuti dalla famiglia Bolciaghi e dalla sua squadra. Ora, con il nuovo sito di Viale Certosa, Renord amplia e rafforza la sua presenza su Milano per cogliere al meglio tutte le nuove opportunità offerte dal mercato più importante in Italia per volumi di vendita.”

Dal 2007, anno in cui Renord diviene concessionaria Nissan, la famiglia Bolciaghi è riuscita a confermare ottimi risultati in termini di vendita, post-vendita e soddisfazione clienti. Ciò ha permesso di ampliare la propria zona di influenza commerciale, con l’apertura di un nuovo sito a Monza nel 2018 e un nuovo sito nella zona sud di Milano – Via dei Missaglia – nel 2021.

Il mercato di riferimento di Renord è cresciuto nel tempo, passando dall’ottava alla prima posizione nella classifica nazionale, raggiungendo una quota di mercato del 2,3% nel 2022 (+9 punti percentuali rispetto alla media nazionale) e una soddisfazione clienti pari al 95,5%.

Durante l’inaugurazione, Marco Toro ha sottolineato la transizione in atto nel settore automobilistico per rispondere alle sfide ambientali e alle normative sempre più stringenti. “Per questa transizione, Nissan punta sulla tecnologia e-POWER, uno degli assi portanti della sua strategia di elettrificazione, che unisce tutti i vantaggi dell’elettrico, ma senza la necessità di ricarica alla spina.”

Il titolare di Nissan Renord, Roberto Bolciaghi, ha dichiarato: “Il nuovo showroom è un altro tassello nel nostro percorso di crescita, frutto della professionalità e della determinazione di tutta la squadra. Ci impegniamo per massimizzare la soddisfazione dei nostri clienti e fidelizzarli. In questo, Nissan ci supporta con una ricca gamma di prodotti, tecnologie innovative e servizi unici nel mercato.”