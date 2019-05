Toyota Italia, Mariano Autuori nuovo direttore dell’area Marketing Strategy & Communication

Cambi al vertice in Toyota Motors Italia: Mario Autuori è il nuovo direttore dell'area Marketing Strategy & Communication, Alessandro Morganti passa al ruolo di Direttore dell’area Sales Operations ed Alberto Santilli passa invece al compito di Chief Financial Officer e Direttore dell’area Business Support

Nella foto Mariano Autuori

Nuovi cambi al vertice per Toyota Italia: Mariano Autuori, dopo diverse esperienze nelle aree Vendite, Flotte e nella Divisione Lexus, oltre ad un’esperienza internazionale presso Toyota Motor Europe, passa alla direzione dell’area Marketing Strategy & Communication del brand a partire da aprile 2019.

Le nuove nomine proseguono con Alessandro Morganti, che in seguito ad un lungo progetto nell’area della società finanziaria del gruppo ed in Toyota Motor Italia in veste di Chief Financial Officer e Direttore dell’area Business Support, assume il ruolo di Direttore dell’area Sales Operations, dirigendo le attività commerciali di vendita e post vendita operate tramite la rete dei concessionari e quelle riferite alle flotte.

Il marchio nipponico ha poi rinnovato la propria fiducia in Alberto Santilli, che sostituisce Morganti dopo una lunga carriera nell’area Sales & Marketing di Toyota Motor Italia e nella società finanziaria del gruppo, passando al ruolo di Chief Financial Officer e Direttore dell’area Business Support. Alberto Santilli andrà così a dirigere le complesse operazioni relative all’area Finanziaria, allo Sviluppo della rete di Concessionari, all’Ufficio Legale, al Risk Management e ai Sistemi Informativi.