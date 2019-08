Venezia, in alcuni canali targhe alterne e sensi unici

A partire da lunedì 19 luglio a Venezia in alcuni canali come Rio Novo, Rio di Ca’ Foscari e Canal Grande si circola a targhe alterne

Targhe alterne a Venezia. Ebbene sì, da lunedì 19 luglio è in vigore il provvedimento che prevede come in alcuni canali, tra cui Rio Novo, Rio di Ca’ Foscari e Canal Grande si circoli appunto a targhe alterne.

Ma non è tutto, perché sono previsti anche sensi unici e altri specifici divieti per determinate categorie di imbarcazioni e in orari determinati. L’ordinanza n. 252 era stata approvata oltre quattro mesi fa e ora queste nuove regole ne estendono l’efficacia. si tratta comunque di un’ordinanza ancora sperimentale, varata il giorno 14 agosto.

La nuova normativa prevede anche il divieto di sorpasso, divieto di transito appaiati, divieto di inversione di marcia, limitazioni orarie nel transito e targhe alterne per i taxi che circolano vuoti in determinati orari e percorsi. Il periodo di sperimentazione prevista è di 60 giorni.