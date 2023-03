Audi electric mountain bike, la e-bike sviluppata con Fantic

Audi ha recentemente presentato la sua prima e-bike sviluppata in collaborazione con il brand italiano Fantic. La mountain bike elettrica, ispirata al prototipo elettrico Audi RS Q e-tron E2 che ha dominato la Dakar 2023, offre prestazioni di alto livello e funzionalità premium per un’esperienza di mountain biking unica nel suo genere.

L’e-bike Audi è una mountain bike a piena sospensione adatta sia per escursioni tecniche che per discese. È dotata di una serie di caratteristiche avanzate, tra cui un motore Brose da 250 W, in grado di fornire 90 Nm di coppia, una batteria al litio da 720 Wh e una raffinata sospensione Öhlins che garantisce una guida fluida e precisa.

Il telaio in alluminio e carbonio della e-bike Audi ha una ruota anteriore da 29″ e una posteriore da 27,5″, in modo da offrire una trazione ottimale su qualsiasi superficie e facilitare l’affronto degli ostacoli. La forcella RXF38 m.2 di Öhlins ha un’escursione fino a 180 mm e steli da 38 mm di diametro, il che migliora la rigidità e la precisione di guida, mentre l’ammortizzatore Öhlins TTX 22M a doppio tubo nella configurazione 205×65 mm è in grado di mantenere la compressione separata dal ritorno per una guida fluida.

La e-bike Audi ha un cambio elettronico Sram GX Eagle AXS a 12 rapporti e un impianto frenante Braking IN.CA.S, con una pompa idraulica e pinze ricavate dal pieno e lavorate al CNC, che agiscono su dischi S3 Batfly con un diametro generoso (220 mm l’anteriore e 203 mm il posteriore). Il display Brose visualizza la carica della batteria, la velocità e le informazioni del computer di bordo, segnalando il livello di assistenza prescelto (eco, tour, sport e boost) oltre alla modalità walk che aiuta nelle condizioni più estreme.

L’e-bike Audi, che pesa 25,5 kg inclusa la batteria, è disponibile nelle taglie S, M e L ed è attesa nelle concessionarie Audi entro la fine di marzo, al prezzo di 8.999 euro. Con questo prodotto, Audi si estende alle soluzioni di mobilità sostenibile delle due ruote, seguendo la tendenza dell’elettrificazione della gamma automobilistica.