Ducati Monster: è finita l’era del telaio a traliccio?

Il nuovo telaio della Ducati Monster dovrebbe essere simile a quello della Panigale con cui condividerà anche il motore bicilindrico Superquadro da 955 cc. La Monster 2021 dovrebbe avere anche un'estetica complessiva aggiornata e saranno tutti nuovi anche scarico e forcellone

Spesso la parola moto fa rima con tradizione e così ci sono dei progetti che nel corso degli anni (di molti anni) sono sempre stati fedeli all’originale almeno in alcuni punti. Ducati Monster, ad esempio, ha fatto del telaio a traliccio un must, ma ora le cose potrebbero cambiare.

Ducati Monster: bye bye telaio a traliccio

Ducati Monster deve il suo successo alla sua essenzialità (non a caso è la naked per eccellenza) e ad alcune peculiarità, come il telaio a traliccio. Le cose, però, cambiano per tutti e tutto ed ecco che in un prossimo futuro il telaio del mostro potrebbe cambiare struttura. In rete stanno circolando alcune foto spia che ritraggono la nuova generazione della nuda di Borgo Panigale, che dovrebbe uscire l’anno prossimo, e da una prima vista emerge com epe iil telaio sia stata fatta la scelta di una soluzione Front Frame simile a quello dotato sulla Ducati Panigale.

La ragione potrebbe avere anche un’altra spiegazione, vale a dire l’intenzione di Ducati di montare sulla Monster anche bicilindrico Superquadro da 955 cc che spinge la Panigale V2. Telaio e motore, però, non saranno le uniche novità: la Monster 2021 dovrebbe avere anche un’estetica complessiva aggiornata e saranno tutti nuovi anche scarico e forcellone. Non resta che aspettare.