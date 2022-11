Eicma 2022: Suzuki GSX-8S, l’erede della SV650 è tutta nuova!

Suzuki presenta al Salone del Motociclo una naked completamente nuova, dallo stile sportivo ed equipaggiata con motore da 776cc per 83 cavalli

Ricordate la Suzuki SV650? Una moto dal grandissimo successo commerciale, poliedrica e adattabile a molteplici contesti tanto da accontentare più tipologie di motociclisti: ecco, la sua erede è stata presentata proprio oggi ad Eicma 2022, si chiama GSX-8S ed è uno dei pochi modelli completamente nuovi di zecca presentati da un marchio motociclistico importante come quello di Hamamatsu.

Si tratta di una naked compatta dallo stile “street-fighter”, aggressiva e sportiva con forme taglienti a partire dal cupolino (dove spiccano i fari con tecnologia LED) fino a serbatoio e codino “a punta”, che fa il verso al cortissimo scarico 2in1 da vera nuda da “sparo”. Costruita attorno a un telaio in tubi d’acciaio con telaio reggisella posteriore a vista, la Suzuki GSX-8S mette in evidenza la forcella anteriore a steli rovesciati, il monoammortizzatore della KYB e il forcellone posteriore in alluminio, nonchè un impianto frenante di ultima generazione con pinze freno radiali e dischi anteriori flottanti da 310 mm.

Per quanto riguarda il motore, invece, la nuova Suzuki GSX-8S porta in dote un innovativo bicilindrico da 776cc a quattro valvole per cilindro in grado di erogare un massimo di 82,93 cavalli e di 78 Nm di coppia, contraddistinto per l’albero a gomiti da 270 gradi e per il sistema Suzuki Cross Balancer che consente di minimizzare le vibrazioni e migliorare il comfort durante la marcia. Lato consumi, la promessa della Casa giapponese si mantiene intorno ai 23,8 km al Litro, merito anche del cambio a sei rapporti con frizione in bagno d’olio servo-assistita.

Lato elettronica di bordo, la nuova Suzuki GSX-8S mette in risalto diversi aiuti alla guida che fanno parte della suite Suzuki Intelligent Ride System: i più importanti sono il selettore delle (tre) modalità di guida, quello per il livello di intervento del traction control, il Ride-by-Wire, il quick-shifter bidirezionale (sia in scalata che in innesto marcia), il sistema Easy Start, l’ABS intelligente e il Low RPM Assist che evita lo spegnimento del motore a bassi regimi di rotazione. La Suzuki GSX-8S sarà disponibile in tre colorazioni: Pearl Cosmic Blue, Pearl Tech White e Metallic Mat Black.