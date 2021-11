Honda CBR 1000RR-R Fireblade: la Superbike da 217 CV spegne 30 candeline

Nel 2022 la mitica Fireblade giapponese festeggia il 30° anniversario con una livrea commemorativa e diverse novità sotto le carene, sia in versione "standard" che SP

Ad Eicma 2021 il marchio Honda si è fatto trovare preparato sotto tutti i punti di vista: non solo ha presentato il nuovo ADV 350, ma ha rinnovato anche la “piccola” CBR650R assieme alla top di gamma della categoria Superbike, quella CBR 1000RR-R che in vista dell’anno prossimo migliora l’erogazione dei suoi 217 cavalli di potenza massima e si propone con una livrea commemorativa che vuole rendere omaggio alla prima, mitica, Fireblade del 1992, che di fatto ha dato origine a una delle supersportive più amate e apprezzate dagli appassionati.

Andiamo con ordine: la nuova Honda CBR 1000RR-R Fireblade 2022 conferma innanzitutto l’ottimo quattro cilindri in linea da 1.000 cc introdotto già sul Model Year di due anni fa, in grado di erogare la bellezza di 217 cavalli e 122 Nm di coppia massima. Rispetto al precedente, tuttavia, il nuovo propulsore giapponese ottiene una “schiena” più consistente ai medi regimi, che gli permette di sfruttare in maniera migliore tutta la trazione in uscita dalle curve.

Questo miglioramento è stato possibile grazie all’aumento del rapporto di compressione, passato da 13 a 13,4:1, e a specifiche modifiche ai condotti e al canale di aspirazione, i quali ora traggono vantaggio da una forma differente dell’airbox che aumenta la velocità dei flussi dell’aria in entrata. Anche lo scarico è stato rivisto, attraverso un nuovo disegno della sezione intermedia dei collettori che va a ottimizzare l’accelerazione quando è il momento di ruotare la manopola del gas. Quest’ultima riceve inoltre una molla del comando ride-by-wire più morbida che rende più fluida l’erogazione, al fianco di un controllo di trazione ora reso più modulabile grazie ai consigli ricevuti dai piloti HRC che corrono nel Mondiale SBK.

Per quanto riguarda la ciclistica, invece, le uniche differenze degne di nota sono da riscontrare nell’aumento dell’interasse di 6 mm (che ora tocca quota 1.460 mm) per tutto il gruppo formato dal telaio doppio trave in alluminio e dal forcellone strettamente derivati dalla RC213 V-S e nell’utilizzo di una corona da 43 denti, tre in più rispetto al modello precedente che rendono questa CBR ancora più scattante nelle fasi di accelerazione.

Per tutto il resto della dotazione vale il detto “squadra che vince non si cambia“: la nuova CBR 1000RR-R Fireblade 2022 sarà disponibile nella versione stradale Standard e in quella più raffinata SP, equipaggiata con le sospensione elettroniche Öhlins Smart EC 2.0 (al posto delle BPF Showa), con le pinze e pompe freno Brembo Stylema (in sostituzione delle Nissin) e con il cambio quickshifter bidirezionale di derivazione MotoGP.

Quest’ultima, però, sarà ulteriormente declinata nella versione SP 30° anniversario, appositamente numerata con tanto di targhetta sulla piastra di sterzo e con livrea “nostalgica” Pearl Glare White che riprende proprio quella della prima CBR 900RR del 1992, in abbinamento al logo specifico sul serbatoio, allo scarico Akrapovic in titanio e a un’animazione dedicata quando si utilizza la Smart key per l’avviamento del suo quattro cilindri.