Honda CL500 2023: novità tecniche e pacchetti a listino

La Casa giapponese ha presentato il MY2023 della CL500, a cui si possono aggiungere anche tre pacchetti speciali: Adventure, Style e Travel

Una nuova scrambler arriverà presto sul mercato italiano: si tratta della Honda CL500, presentata per la prima volta al Salone EICMA 2022 e che mette sul piatto un pacchetto davvero interessante per tutti coloro che cercano una moto agile, dinamica e dalla giusta potenza per affrontare anche dei viaggi con un secondo passeggero. Il motore è un bicilindrico da 46,6 cavalli per 43,4 Nm di coppia (derivato da quello della CMX 500 Rebel) ed è inserito in un telaio in tubi d’acciaio che assicura un peso in ordine di marcia intorno ai 190 kg. La potenza ridotta, inoltre, amplia il range della clientela anche a coloro che hanno la patente A2.

Dal punto di vista della ciclistica, la nuova Honda CL500 è dotata di forcella telescopica anteriore da 41mm e di un forcellone posteriore in acciaio regolabile, che lavora su un impianto frenante a disco (da 310mm davanti e da 240mm dietro) e su cerchi in lega d’alluminio nelle misure 19-17 pollici. Per quanto riguarda le configurazioni disponibili, il marchio Honda ha lanciato alcuni video che mostrano le tre dotazioni presenti a listino tra le quali si può effettuare la propria scelta: i pacchetti si chiamano Adventure Pack, Style Pack e Travel Pack e sono abbinabili alle colorazioni per l’Italia in Matt Gunpowder Black Metallic o in Matt Laurel Green Metallic.