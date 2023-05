Husqvarna FS 450 MY 2024 caratteristiche e prezzo

Affinata con cura e con componentistica racing per assicurare prestazioni straordinarie, questo modello è una macchina da gara imbattibile sulle piste corte

Novità in arrivo in casa Husqvarna: il brand svedese, infatti, ha presentato la nuova FS 450 MY 2024, l’ultima evoluzione della supermoto racing che conferma le sue prestazioni senza pari e guadagna un look ancora più premium.

Husqvarna FS 450 MY 2024: le caratteristiche

Arricchita per il 2024 da un nuovo, affascinante look, la Husqvarna FS 450 MY 2024 continua ad essere il riferimento tra le supermoto professionali. Affinata con cura e con componentistica racing per assicurare prestazioni straordinarie, questo modello è una macchina da gara imbattibile sulle piste corte. La moto sfoggia una nuova cover sella ad alto grip e nuove grafiche in grigio e giallo, per un aspetto assolutamente unico. La FS 450 è spinta da un collaudato motore monoalbero 4T di 450 cc, le cui caratteristiche possono essere personalizzate grazie all’intuitivo selettore multifunzione posto al manubrio.

Questo gestisce il launch control, il traction control e l’innovativo Quickshifter, che consente innesti marcia precisi e controllati anche nelle massime accelerazioni. Il telaio in acciaio al cromo-molibdeno idroformato assicura al pilota straordinari livelli di feeling, mentre il telaietto in alluminio rinforzato con poliammide contribuisce a migliorare la dinamica e il comfort di guida. Con il suo motore posizionato nel telaio per migliorare la centralizzazione delle masse e le sospensioni WP di ultima generazione, la moto offre un’eccezionale esperienza di guida in pista a piloti di ogni livello.

Sapientemente assemblata a partire da componenti premium sviluppati in gara, come le ruote Alpina, la frizione anti-saltellamento Suter e i freni Brembo ad alte prestazioni, la FS 450 è nata per correre ed è senza alcun dubbio il modello da supermoto più potente, manovrabile e completo oggi disponibile sul mercato. La moto 2024 sarà presto disponibile presso i Concessionari Husqvarna Motorcycles al prezzo di 13.190 euro.