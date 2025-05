BMW R 1300 RS: la nuova sport tourer, potenza e comfort ai massimi livelli

La nuova BMW R 1300 RS rappresenta l’evoluzione della storica sport tourer bavarese, portando prestazioni, comfort e dinamismo su un piano superiore. Con il motore boxer più potente mai prodotto in serie da BMW Motorrad, nuove soluzioni di telaio, un design più aggressivo e dotazioni di altissimo livello, la R 1300 RS si conferma come compagna ideale per il turismo veloce e le escursioni sportive.

Un motore boxer da record

La R 1300 RS monta un nuovo motore boxer di 1.300 cc, con 145 CV di potenza a 7.750 giri/min e 149 Nm di coppia a 6.500 giri/min. Rispetto al modello precedente, offre un’erogazione più fluida, una maggiore efficienza e un regime massimo di 9.000 giri/min, rendendolo il boxer più potente mai montato su una BMW di serie.

Ergonomia sportiva e nuova ciclistica

L’ergonomia è stata ridisegnata: manubrio più basso, pedane arretrate e sella ottimizzata per una posizione di guida più avanzata e reattiva. Il nuovo telaio in lamiera d’acciaio, combinato con il posteriore in alluminio pressofuso, concentra le masse verso il baricentro, migliorando maneggevolezza e stabilità.

Le sospensioni prevedono una forcella telescopica upside-down da 47 mm e un Evo Paralever posteriore evoluto. Le nuove ruote in alluminio sono più leggere di 1,4 kg, migliorando agilità e risposta.

Tecnologia di bordo senza precedenti

La R 1300 RS propone tre modalità di guida standard (“Rain”, “Road” ed “Eco”) e, su richiesta, il pacchetto “Riding Modes Pro” che aggiunge le modalità “Dynamic” e “Dynamic Pro”. Disponibile anche l’Automated Shift Assistant (ASA), che automatizza la frizione e permette cambi manuali o automatici senza leva.

Il pacchetto elettronico include il Dynamic Suspension Adjustment (DSA) con regolazione automatica della rigidità delle molle e del carico, un sistema di frenata Integral ABS Pro di serie e, per la prima volta su una RS, l’Adaptive Turning Light come optional.

Comfort da prima della classe

Per i viaggiatori, la nuova R 1300 RS introduce:

Nuovo sistema bagagli elettrificato (valigie da 26 e 29 litri, topcase da 39 litri) con chiusura centralizzata e illuminazione interna

Borsa serbatoio innovativa senza cinghie

Selle e manubri Comfort optional per adattare la moto a ogni esigenza

Predisposizione elettronica per navigatore o smartphone

Il Riding Assistant opzionale integra il cruise control adattivo (ACC), l’avviso di collisione frontale (FCW), l’avviso di cambio corsia (SWW) e il nuovo Rear End Collision Warning (RECW), per una sicurezza superiore in ogni condizione.

Design dinamico e varianti accattivanti

La nuova R 1300 RS sarà disponibile in quattro varianti:

Racing Blue metallic (base)

Triple Black (Blackstorm metallic)

Performance (Lightwhite uni con dettagli sportivi)

Option 719 Cuyamaca (Brooklyn Grey metallic)

Ogni versione esalta la natura sportiva e raffinata della nuova RS, mantenendo intatto lo spirito che ha reso celebre il modello fin dalla R 100 RS del 1976.