Kawasaki: il futuro delle moto sportive sarà a tre ruote?

Il brevetto depositato sa Kawasaki lascia intuire alcune particolari soluzioni, come le tre ruote collegate ciascuna a un forcellone monobraccio e un sistema due leve che prende il posto del classico manubrio

Tecnologia e soprattutto innovazione sembrano essere i capisaldi su cui costruire il futuro del mondo delle moto che, tra scetticismo e curiosità, si appresta a vivere l’arrivo di sempre più modelli a tre ruote. Gli scooter sono ormai una certezza in fatto di vendite e modelli come la Yamaha Niken 850 hanno dimostrato che anche le moto possono vivere una vera rivoluzione. Alla partita si siede anche Kawasaki.

Kawasaki studia la moto sportiva a tre ruote

La casa giapponese ha presentato, nell’ultimo periodo, diversi brevetti innovativi e tra più originali c’è quello che riguarda una moto a tre ruote e dall’impostazione decisamente sportiva. Per ora il progetto è stato realizzato su carta e non abbiamo idea di quando questo vedrà effettivamente la luce, ma alcune caratteristiche non possono non catturare la nostra attenzione. La prima (oltre alla coppia di ruote anteriore) è il fatto di avere ciascuna ruota collegata a un forcellone monobraccio per aver un telaio più semplice nella sua struttura e avare un baricentro più basso.

Gli equilibri delle masse sono garantite dall’originale sospensione centrale, così com’è innovativo anche il sistema di sistema di controllo che non prevede il classico manubrio ma due leve che agiscono direttamente sui mozzi sterzanti dotate di un collegamento meccanico che non le rende completamente indipendenti, questo per garantire un migliore (ed evidentemente più sicuro) approccio alla guida. Filtra ben poco sulle motorizzazioni, ma una moto di questo tipo sembra prestarsi molto bene a diverse interpretazioni, sia sotto l’aspetto dell’allestimento che delle propulsioni e non è da escludere che i tecnici di Kawasaki non abbiamo già in mente qualcosa all’insegna delle zero emissioni. Se bisogna innovare tanto vale farlo a 360 gradi. Per ora armiamoci di pazienza, perché i temi per vedere un brevetto trasformato in progetto sono la vera incognita.