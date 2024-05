Ubco: caratteristiche tecniche e prezzo della moto elettrica senza limiti

La Ubco, moto elettrica neozelandese, fa il suo debutto in Italia, offrendo prestazioni senza ostacoli su qualsiasi terreno. Concepita nel 2014 da Daryl Neal e Anthony Clyde per affrontare i percorsi off-road della Nuova Zelanda, la Ubco ha già conquistato consensi negli Stati Uniti e ora sbarca nel mercato italiano.

Ubco: le caratteristiche tecniche

La Ubco 2×2 Adventures, ora alla sua quinta generazione, ha un design originale e un robusto telaio tubolare in grado di sopportare fino a 150 kg. È dotata di trazione integrale, con motori da 1 kW su entrambe le ruote, offrendo una guida agile e sicura anche sui terreni più impegnativi. Un’altra caratteristica distintiva è l’autonomia, garantita dalle batterie da 3,1 kWh, che consentono di percorrere fino a 120 km su strada e circa 80 km in fuoristrada con una singola ricarica, grazie anche alla frenata rigenerativa e ai freni idraulici Tektro. La moto è equipaggiata con sospensioni con escursione da 120 mm e pneumatici da 17” con battistrada tassellati, garantendo prestazioni ottimali su ogni tipo di terreno. La velocità massima è limitata a 45 km/h per ottenere l’omologazione come ciclomotore.

Ubco: quanto costa

I prezzi partono da 5.499 euro per il modello base e salgono a 6.999 euro per la Special Edition, che include accessori come la sacca portatutto centrale e la borsa posteriore da 30 litri. La Ubco è pronta a offrire un’esperienza di guida senza limiti agli appassionati di avventura in Italia.