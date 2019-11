[VIDEO] Le novità Harley-Davidson in 5 punti ad EICMA 2019

Abbiamo fatto due chiacchiere con Giacomo Marzoli, Marketing Manager di Harley-Davidson, per scoprire le più importanti novità del marchio ad EICMA 2019. Ci sono un nuovo motore, nuovi segmenti e nuove idee

Giacomo Marzoli, Marketing Manager di Harley-Davidson, ci ha raccontato le più importanti novità del marchio ad EICMA 2019, a cominciare dall’ingresso della Casa di Milwaukee in nuovi segmenti e continuando con la riconferma delle tradizoni. Ecco le novità di Harley in 5 punti.

1 – La Panamerica

Annunciata da tempo in veste di concept, la Harley-Davidson Panamerica è stata finalmente svelata in configurazione finale. Si tratta di una prima volta per Harley, che debutta nel mondo delle adventure touring con un progetto solido ed estremamente distintivo. Ha più di 145CV sviluppati dal nuovo propulsore “revolution max” raffreddato a liquido da 1250cc con tutta la tecnologia che ci si può aspettare da uno dei leader del mercato.

2 – La Bronx

Se per Panamerica si è trattato di un debutto assoluto, bisogna ricordare che per la streetfighter Bronx è quasi più che altro di un ritorno al passato. La nuda appena presentata ad EICMA si tuffa in un segmento competitivo, ma lo fa con le giuste armi per giocare da protagonista. Anche lei con il nuovo motore raffreddato a liquido che, con cubatura 975cc, sviluppa 115CV.

3 – Gamma Touring 2020

Tutta nuova, la gamma touring 2020 punta a consolidare la leadership di Harley-Davidson in questo mercato così particolare. Per migliorare ancora prodotti già affermati gli ingegneri di Milwaukee si sono concentrati sull’elettronica, che offre una gestione davvero sopraffina della moto massimizzando la sicurezza su strada. C’è infatti l’aiuto per le partenze in salita, il controllo di trazione, l’integrazione con smartphone e tanto altro.

4 – L’elettrico con LiveWire

In questi anni Harley si sta concentrando molto sul mondo delle moto elettriche, di cui punta a divenire un leader. In questi giorni sta arrivando nei concessionari accompagnata dall’applicazione HD Connect, studiata appositamente per monitorare tutti i parametri della moto elettrica.

5 – Battle of the Kings

La sfida tra i concessionari Harley di tutto il mondo non può che essere uno dei temi di EICMA. Quest’anno a vincere è stato un dealer Statunitense e ha riportato a casa un premio che mancava da molto. Nella competizione c’è anche tanta Italia: l’anno scorso la nostra nazione era arrivata in finale, due anni fa ha addirittura vinto.