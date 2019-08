55° Rally del Friuli Venezia Giulia Appuntamento determinante per Peugeot

Ciuffi e la Casa del Leone vogliono mettere una ipoteca sulla stagione

Grande ritorno nel campionato italiano rally per il Rally del Friuli Venezia Giulia, dopo qualche anno di assenza dal calendario. Terzultimo appuntamento della stagione 2019, sarà un banco di prova importante per tutti i piloti che stanno lottando nelle varie categorie. PEUGEOT Sport Italia e la coppia Ciuffi/Gonella vogliono consolidare il corposo vantaggio nel Campionato Italiano Rally 2 Ruote Motrici per puntare alla vittoria stagionale.

Le premesse per questo week end di gara sono ottime: la mitica PEUGEOT 208 R2B è in ottima forma ed è ancora la vettura da battere. Gli ultimi affinamenti e regolazioni apportate dal team ufficiale del Leone si vedranno in gara, ma quel che è certo è che il fiorentino pilota ufficiale Tommaso Ciuffi è intenzionato a non mollare la prima posizione. Ha fatto di tutto la scorsa stagione per guadagnarsi il posto da ufficiale e ora vuole portare a termine l’impegnativo ruolo. La gara non sarà facile, anche perché Tommaso non ha mai corso su queste strade, ma l’impegno e la preparazione saranno massimi, senza alcun dubbio.