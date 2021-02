Alonso: esito positivo per l’intervento alla mascella

Il pilota spagnolo dell'Alpine è stato vittima di uno scontro con un'auto mentre si stava allenando in bicicletta sulle strade di Lugano. La sua partecipazione ai test previsti in Qatar, dal 12 al 14 marzo, non dovrebbe essere in pericolo

Poteva andare decisamente peggio. È questa la sensazione che c’è tra l’entourage di Fernando Alonso a poche ore dall’incidente stradale che ha coinvolto il pilota spagnolo, due volte campione del mondo, e una vettura sulle strade di Lugano.

Alonso che spavento, ma i test in Qatar non sono in pericolo

Alonso, è stato vittima di uno scontro mentre si stava allenando in bicicletta, attrezzo che il pilota ama molto e che usa regolarmente per tenersi in forma. La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara e resta da capire se la responsabilità dell’impatto sia dello spagnolo o del conducente della vettura. Oltre alla perdita di un paio di denti e ad alcune escoriazioni, Alonso, che quest’anno tornerà in Formula 1 a bordo dell’Alpine, ha riportato un trauma importante alla mascella.

Secondo quanto riferito da Marca, l’ex iridato ha subito un intervento di chirurgia maxillo-facciale all’ospedale di Berna per il riposizionamento della mascella. Lo staff medico si è detto soddisfatto dell’esito dell’operazione e più avanti verranno riferiti i tempi di recupero che avrebbe dovuto partecipare ai test previsti in Qatar dal 12 al 14 marzo. Un appuntamento che, siamo sicuri, Alonso non vorrà perdersi nonostante l’incidente.