Covid-19: morto Fausto Gresini. Aveva 60 anni

Fausto Gresini, due volte campione del mondo nella Classe 125 (nel 1985 e nel 1987) si è spento all'ospedale di Bologna all'età di 60 anni a causa di una grave infiammazione polmonare conseguenza del Covid-19

La notizia che non avremmo mai voluto darvi purtroppo è diventata realtà nella serata di lunedì 22 febbraio: Fausto Gresini è morto all’ospedale di Bologna a causa di una grave infiammazione polmonare conseguenza del Covid-19 che l’aveva colpito ormai diverse settimane fa.

Fausto Gresini ha perso la sua battaglia col Covid-19

Gresini era stato ricoverato lo scorso 27 dicembre, pochi giorni dopo avere contratto il coronavirus. Le sue condizioni erano apparse subito serie, ma col passare delle settimane e con le cure incessanti del personale sanitario, le cose sembravano essere lentamente migliorate, tanto che la famiglia aveva fatto trapelare un cauto ottimismo. Allmeno fino al 15 febbraio, quando per mano del figlio era stato annunciato un peggioramento repentino delle sue condizioni che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Fausto Gresini: una vita in pista

Fausto Gresini esordì nel motomondiale partecipando al GP delle Nazioni del 1982. Le stagioni 1983 e 1984 segnarono una progressiva crescita delle sue performance che portò, nel 1985, al suo primo titolo mondiale grazie ai 109 punti conquistati in quella stagione, frutto anche di tre vittorie (in Austria, Belgio e San Marino). L’anno seguente i successi furono quattro, ma a fine campionato a festeggiare fu Luca Cadalora. Il bis iridato non tardò ad arrivare. Nel 1987, infatti, Gresini vinse 10 delle 11 gare in calendario (solo in Portogallo mancò il successo) e ridivenne campione della 125 con un bottino di 150 punti. Si ritirò dalle corse nel 1995 (sempre in sella alla 125) e dopo due anni annunciò la nascita del Gresini Racing Team. Come team manager della scuderia ha vinto il titolo nella classe 250 col giapponese Daijiro Kato (2001), in Moto2 con Toni Elias (2010) e in Moto 3 con Jorge Martín (2018). Con il suo team ha partecipato ininterrottamente nella classe regina della Motomondiale dal 2002 al 2020 collaborando con Honda prima e Aprilia nell’ultimo quinquennio.