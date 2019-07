DS Techeetah e Jean Eric Vergne campioni del mondo di Formula E

Al termine di una stagione incredibile, DS TECHEETAH si aggiudica il titolo Team e Jean-Eric Vergne diventa il primo pilota a conquistare due titoli piloti in Formula E.

Dopo due gare molto intense sul circuito di Red Hook a Brooklyn, Jean-Éric Vergne ha tagliato il traguardo dell’ultimo E-Prix della stagione da Campione del mondo di Formula E 2018/2019.

Mark Preston, Team Principal DS TECHEETAH: «L’ultimo weekend non avrebbe potuto iniziare peggio, con gli incidenti della gara di ieri. Ma non avrebbe potuto finire meglio, con questi due titoli. Vincere il campionato per due volte consecutive consolida la nostra posizione di riferimento. Vorrei congratularmi con Jean-Éric e con tutta la squadra, quelli che sono qui e quelli rimasti in officina. L’automobilismo è uno sport di squadra, e una squadra deve funzionare come una macchina ben oliata. La nostra ha funzionato con la precisione di un orologio».

Xavier Mestalan Pinon, Direttore di DS Performance : «Abbiamo iniziato la nostra avventura in Formula E quattro anni fa, e il nostro obiettivo è sempre stato quello di vincere. Questa volta ci siamo riusciti. Siamo campioni! Campioni Team con DS TECHEETAH e Campioni Piloti con Jean-Éric Vergne. È un momento storico e non potremmo essere più fieri. Per raggiungere questo livello di performance, bisogna essere nel posto giusto al momento giusto e con le persone giuste. Stasera ci siamo riusciti. Tutta la squadra può essere davvero orgogliosa! We did it!».

Jean-Éric Vergne, due volte Campione del mondo di Formula E: «È semplicemente incredibile! Il fine settimana non era iniziato come speravo. Anche quest’ultima gara non è stata perfetta ma non importa, perché abbiamo raggiunto l’obiettivo di vincere entrambi i campionati. Non riesco ancora a realizzare che sono il primo pilota a conquistare due titoli. Posso solo ringraziare la mia incredibile squadra e tutti quelli che lavorano dietro le quinte. Ce l’abbiamo fatta!».

André Lotterer: «Complimenti a JEV e a tutta la squadra DS TECHEETAH. Non ho mai visto un team come questo in tutta la mia carriera. Ogni singolo componente della squadra si è meritato questo doppio titolo. Avrei voluto dare un contributo maggiore alla vittoria, ma questo weekend non è andato come avevo previsto. La cosa davvero importante resta che siamo Campioni Piloti e Team».