Maserati svela la Tipo Folgore, la sua monoposto da Formula E!

La stagione 9 del Campionato di Formula E accoglierà la monoposto Gen3 di Maserati MSG Racing: ecco tutti i dettagli

Il momento tanto atteso è arrivato: in vista del suo debutto ufficiale nella Season 9 del Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E, il marchio Maserati ha presentato negli scorsi giorni in Piazza Grande a Modena la sua prima monoposto 100% elettrica secondo la specifica Gen3 chiamata, per l’occasione, Tipo Folgore. Questo nome vuole rendere omaggio alla prima auto da corsa del Tridente, la Tipo 26, e alla sua gamma di vetture completamente elettriche, che vede al momento come capostipite la nuova versione della Granturismo da 760 cavalli e 1.350 Nm di coppia.

A distanza di 96 anni dalla storica vittoria della Tipo 26 alla Targa Florio con Alfieri Maserati al volante, il passato e il futuro della Casa del Tridente si incontrano quindi nella nuova Tipo Folgore da Formula E, la cui livrea è ispirata all’iconica tonalità blu tipica del Marchio ed è impreziosita dal logo sul musetto e dalla firma Maserati Corse con il Tricolore italiano sulle pance laterali.

Aderente alle specifiche Gen3, la Maserati Tipo Folgore sarà la monoposto da Formula E più veloce ed efficiente di sempre, grazie a propulsori anteriori e posteriori che erogano 600 kW di potenza e un’efficienza energetica del 95%, in grado di ottenere oltre il 40% dell’energia utilizzata in gara dalla sola frenata rigenerativa. Vista anche come piattaforma tecnologica ideale per trasferire le innovazioni mutuate dalle corse sulle vetture stradali, il suo debutto in pista è fissato dal 13 al 16 dicembre per i test pre-stagionali a Valencia, in Spagna, prima della partenza verso l’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico dove il prossimo 14 gennaio 2023 prenderà il via il primo appuntamento della nuova stagione agonistica.