Formula E: il calendario della stagione 2023

Il Mondiale 2023 di Formula E scatterà il prossimo 14 gennaio con l'ePrix del Messico, dove debutteranno le nuove monoposto Gen3

Tutto è pronto per l’inizio del Mondiale 2023 di Formula E: quest’anno la serie automobilistica a tema elettrico proporrà diverse novità rispetto alle stagioni precedenti, tra le quali il debutto delle nuovissime monoposto Gen3 attraverso una specifica che vedrà il contestuale arrivo di alcune squadre inedite – Maserati in testa seguita dai marchi McLaren e Cupra.

Oltre al regolamento tecnico, il Mondiale 2023 di Formula E dirà addio al “Fan Boost” per lasciare posto all’Attack Charge, una strategia secondo la quale i piloti dovranno effettuare dei pitstop programmati durante la gara in modo da ricevere più potenza sulla loro vettura, a tutto vantaggio dello spettacolo in pista. Il calendario? Sono 16 le gare in programma, con la prima in assoluto il prossimo 14 gennaio (ePrix del Messico) e quella italiana a Roma il 15-16 luglio. Eccolo nei dettagli:

CALENDARIO FORMULA E 2023