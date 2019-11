F1 2019, GP di Abu Dhabi: orari tv diretta e differita Sky e TV8

Questo fine settimana andrà in scena l'ultimo Gran Premio della stagione 2019, al via sullo splendido Yas Marina di Abu Dhabi

Presto la bandiera a scacchi sventolerà anche sul Mondiale di F1 2019, che questo weekend si avvia alla propria conclusione con l’ultimo Gran Premio della stagione. Dal 29 novembre al primo di dicembre, infatti, le monoposto più veloci del mondo torneranno in pista per il gran finale in quel di Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina creato dall’architetto Hermann Tilke.

UN GRAN PREMIO UNICO NEL SUO GENERE

Si tratta di una tappa entrata nel calendario del Circus iridato durante la stagione 2009, in una pista lunga 5,554 km posizionata sull’Isola Yas, a circa trenta minuti dalla capitale. La sua caratteristica peculiare? Il suo potente impianto di illuminazione che consente una transizione perfetta tra l’inizio della gara, verso le 17 locali, e il suo termine, in modo tale che la corsa scatti con il sole ancora alto nel cielo e finisca al tramonto.

Suggestiva anche la location che la attornia e che sottolinea la grande ricchezza economica della zona: oltre al porto turistico con gli yacht ormeggiati, è presente anche l’hotel a cinque stelle Yas Viceroy Abu Dhabi che transita proprio sopra al circuito stesso ed offre una vista veramente spettacolare.

LA FERRARI CERCA LA RISCOSSA

Da quando è entrata in calendario, questa pista ha premiato esclusivamente l’impegno di Red Bull, al successo nell’edizione inaugurale, nel 2010 e nel 2013, della McLaren (2011) e della Lotus (2012). Senza contare, ovviamente, la Mercedes, che domina ad Abu Dhabi dall’introduzione dell’era turbo-ibrida nel 2014. La Ferrari, invece, è sempre rimasta a bocca asciutta. Quest’anno sarà quindi l’edizione del riscatto, soprattutto dopo il disastro di cui si sono resi protagonisti Vettel e Leclerc in Brasile?

L’ultimo appuntamento del Mondiale di F1 2019 sarà trasmesso in diretta sia dal canale Sky Sport F1 che da TV8 sul digitale terrestre.

ORARI SKY SPORT F1 e TV8 (DIRETTA)

Venerdì 29 novembre

10:00 – Prove Libere 1

14:00 – Prove Libere 2

Sabato 30 novembre

11:00 – Prove Libere 3

14:00 – Qualifiche (TV8)

Domenica 1 dicembre

14:10 – Gara (TV8)