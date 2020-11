F1 2021: le Safety Car Mercedes saranno affiancate dalle Aston Martin

Dopo 26 anni di egemonia, le Safety Car e le macchine del servizio sanitario di emergenza del prossimo Mondiale di F1 2021 non saranno solo marchiate Mercedes, ma anche Aston Martin

Oltre a dominare dall’inizio dell’era turbo-ibrida il Mondiale Piloti e quello Costruttori, nel mondo della Formula 1 il brand Mercedes detiene anche la fornitura in esclusiva delle proprie vetture per Safety Car e Medical Car, le famose “auto di servizio” che, puntualmente, vengono utilizzate nei Gran Premi in caso di incidente. Un’egemonia che dura dal lontano 1996, ma che nel 2021 potrebbe crollare in favore dell’entrata in scena del marchio Aston Martin.

La Casa britannica è pronta a fare il grande salto nel Circus iridato in tutti i sensi, non solo diventando team a sè stante prendendosi in carico la Racing Point, ma anche mettendo a disposizione alcune delle sue supercar, che quindi affiancheranno la ben conosciuta (e potentissima) Mercedes AMG GT R da 585 cavalli.

L’indiscrezione è giunta attraverso un “cinguettio” del canale Twitter Decalspotters, secondo il quale dalla stagione 2021 le Safety Car e le vetture sanitarie d’emergenza verranno alternate tra i due brand in questione: la volontà, a quanto pare, è quella di lasciare alle sportive britanniche la partecipazione a 12 dei 23 GP previsti dal calendario, con le restanti 11 gare ad appannaggio delle GT R fornite dalla Casa della Stella a Tre Punte. La notizia, ovviamente, deve essere ancora confermata, ma visto il recente interesse di Mercedes nei confronti del marchio inglese (con l’aumento delle quote di mercato fino al 20%), l’operazione dovrebbe essere portata a termine in tempi relativamente brevi. In ogni caso, vi terremo aggiornati.