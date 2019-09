F1 2019, GP di Singapore: Leclerc salva la Ferrari e firma la terza pole della stagione, Hamilton beffato

Dopo il miglior tempo nelle FP3, Charles Leclerc è riuscito a battere la Mercedes di Hamilton, facendo leva sulle ultime modifiche aerodinamiche portate da Maranello

Nessuno avrebbe mai scommesso su una Ferrari in pole position al termine delle qualifiche del GP di Aragon… e invece Charles Leclerc ha smentito tutti! Dopo aver trovato nelle FP3 il passo e le regolazioni giuste per la sua SF90, dotata del nuovo pacchetto ad alto carico aerodinamico promosso dalla Scuderia dal Cavallino Rampante, il pilota nato a Monaco ha zittito le ambizioni di Lewis Hamilton, che ha incassato nel momento “clou” della Q3 ben 191 millesimi sul giro secco. Terzo Vettel, staccato dal Campione del Mondo in carica di soli 29 millesimi dopo una performance con cui domani aprirà la seconda fila dello schieramento al fianco di Verstappen.