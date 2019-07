F1 2019, GP di Ungheria: gli orari tv Sky e TV8 dell’Hungaroring

Il Mondiale di F1 2019 prosegue la sua corsa iridata con l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva, il GP di Ungheria

Sventolata la bandiera a scacchi sulla gara di Hockenheim, team e piloti del Mondiale di Formula 1 2019 sono già diretti verso la prossima tappa della stagione: si tratta del GP di Ungheria, un altro back-to-back che precede le tanto agognate vacanze estive, le quali interromperanno la sfida Mondiale tra le due Mercedes di Hamilton e Bottas (con Verstappen a fare da terzo incomodo) fino al successivo appuntamento in Belgio di fine agosto.

Il 12esimo round, quindi, prenderà vita sul circuito dell’Hungaroring, dove l’anno scorso il Campione del Mondo in carica Lewis Hamilton ha vinto davanti alle due Ferrari di Vettel e Raikkonen. In quella tappa il pilota britannico aveva già definitivamente preso il largo sul rivale ferrarista, autore di quell’errore ad Hockenheim che, a conti fatti, si è rivelato l’evento determinante per l’assegnazione del Titolo 2018.

Quest’anno, invece, Hammer si trova saldamente al comando della Classifica Piloti, con 41 punti di vantaggio sul compagno di squadra Bottas e ben 63 lunghezze sull’olandese Max Verstappen, fresco vincitore in Germania. La Ferrari, invece, è ancora più staccata: Sebastian Vettel si trova al quarto posto con 84 punti da recuperare, mentre Leclerc, costretto al ritiro in quel di Hockenheim, è quinto con un margine di 21 lunghezze sul tedesco con cui condivide il box di Maranello. Dati alla mano l’impresa per attaccare le Frecce d’Argento sembra impossibile… ma mai dire mai!

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 2 agosto

Prove libere 1: 11.00 – 12.30

Prove libere 2: 15.00 – 16.30

Sabato 3 agosto

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 4 agosto

Gara: 15.10

ORARI TV8 (DIFFERITA)

Qualifiche: sabato 3 agosto, ore 18.00

Gara: domenica 4 agosto, ore 18.00