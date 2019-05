F1 2019: Sebastian Vettel prossimo al ritiro a fine stagione?

Durante il GP di Monaco sono circolate alcune voci su Sebastian Vettel: secondo quanto riportato dal giornalista inglese Joe Saward, il tedesco della Ferrari starebbe pensando al proprio ritiro al termine dell'attuale stagione di F1 2019

Lo scorso GP di Monaco, sesta prova del Mondiale di F1 2019, ha portato in vetta il britannico Lewis Hamilton, regalando alla Ferrari un secondo posto conquistato per mano del tedesco Sebastian Vettel. Nonostante il buon risultato, il migliore dall’inizio della stagione, il pilota nato a Heppenheim non è lo stesso dello scorso anno e sta subendo non solo il dominio delle Frecce d’Argento, ma anche un compagno di squadra decisamente combattivo e poco propenso a fargli da seconda guida. Una pressione psicologica che, nel paddock di Montecarlo, è sfociata in alcune voci di corridoio che affermano il possibile ritiro di Vettel al termine del Campionato.

SPOILER DALL’INGHILTERRA

Queste indiscrezioni sono state riportate dal giornalista britannico Joe Saward all’interno della sua newsletter “business of motorsport”, dove si afferma che “il rumour più sconvolgente tra gli addetti ai lavori del GP di Monaco è quello relativo alla possibilità per Sebastian Vettel di ritirarsi dalla Formula 1. Dopo quattro Titoli Mondiali con la Red Bull tra il 2010 e il 2013, il tedesco ha tentato e sta continuando a provare a riportare al successo la Ferrari, ma è incappato in diversi errori e ora ha anche da affrontare il giovane Charles Leclerc. La sua scelta sembrerebbe molto simile a quella attuata da Nico Rosberg a fine 2016. A questo punto tutti si chiedono chi potrebbe essere il suo successore: i nomi più papabili sono per ora quelli di Valtteri Bottas, Sergio Perez, Kevin Magnussen e Romain Grosjean“.