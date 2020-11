F1 2020, GP del Bahrain: gli orari TV Sky e TV8

Il Mondiale di F1 2020 entra nell'ultima parte della stagione con il Gran Premio del Bahrain, tappa storica del calendario iridato che andrà in scena sul Bahrain International Circuit "Sakhir" di Manama

A due settimane di distanza dalla conquista del Titolo Mondiale Piloti (il settimo in carriera) da parte di Lewis Hamilton, il Mondiale di F1 2020 si appresta ad entrare nell’ultima parte della stagione: mancano solo tre appuntamenti prima di veder sventolare la bandiera a scacchi nel “gran finale” di Abu Dhabi, il primo dei quali andrà in scena questo fine settimana sul Bahrain International Circuit di Manama.

Alle ore 15:10 di domenica 29 novembre, infatti, prenderà il via il Gran Premio del Bahrain, prima tappa in quel di “Sakhir” che verrà riproposta sette giorni più tardi dando vita a un secondo GP sul circuito esterno: si tratta di una doppia sfida davvero avvincente, nella quale la Ferrari cercherà di riconfermare i buoni risultati ottenuti recentemente in vista di un 2021 da prima fila. La Mercedes, dal canto suo, potrà semplicemente “godersi il momento” visto che ha già messo in cassaforte i Mondiali Piloti e Costruttori, mentre la Red Bull dovrà trovare quel “qualcosa in più” per riconfermare Max Verstappen nelle prime tre posizioni, un risultato che gli manca dal GP del Portogallo a Portimao.

L’azione in pista sul Bahrain International Circuit di Manama, come di consueto, sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma Sky con il canale 207 Sky Sport F1, mentre il canale TV8 del digitale terrestre la coprirà in differita: come accaduto in Turchia, qualifiche e gara prenderanno vita dalle ore 18 di sabato 28 e domenica 29 novembre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DEL BAHRAIN

Venerdì 27 novembre



12.00-13.30 Prove libere 1

16.00-17.30 Prove libere 2

Sabato 28 novembre

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.00 Qualifiche (differita su TV8 dalle 18:00)

Domenica 29 novembre

15.10 Gara (differita su TV8 dalle 18:00)