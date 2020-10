F1 2020, GP del Portogallo: gli orari tv Sky e TV8 di Portimao

Lo spettacolo del Mondiale di F1 2020 è pronto per l'esclusivo Gran Premio del Portogallo, al via sull'inedito Autodromo Internazionale dell'Algarve di Portimao

A due settimane di distanza dall’ultimo appuntamento in terra tedesca, che ha permesso a Lewis Hamilton di raggiungere il record assoluto di vittorie (91) precedente stabilito dal grande Michael Schumacher, il Mondiale di Formula 1 2020 è pronto a tornare in pista e lo farà questo fine settimana con un’altra “prima assoluta”. Dopo il round del Mugello e del Nurburgring, ora è il turno dell’Autodromo Internazionale dell’Algarve, quel circuito di Portimao che, ad oggi, ha ospitato la massima serie automobilistica solamente a fine 2008 per alcuni test in cui presero parte la Ferrari e la McLaren in esclusiva.

Quest’anno, invece, la pista disegnata da Hermann Tilke sarà la sede del rientrante Gran Premio del Portogallo, nel calendario della Formula 1 già nel 1958 ma disputato in maniera regolare solamente dal 1984 fino al 1996, quando il Circus iridato si spostò sul tracciato dell’Estoril. Per i piloti attualmente presenti in griglia si tratterà di una novità a tutti gli effetti, che sicuramente alimenterà lo spettacolo di un Mondiale che, in realtà, sta già prendendo la “solita” piega delle scorse stagioni.

Con sette vittorie messe in cassaforte, Lewis Hamilton sta infatti comandando la Classifica Piloti con ben 69 punti di vantaggio sul diretto inseguitore, un Valtteri Bottas sì molto costante a podio ma capace di arpionare solamente due successi. Al Nurburgring, inoltre, la seconda guida della Mercedes ha dovuto incassare un pesante ritiro per noie meccaniche che ha fatto avvicinare il terzo pretendente al Titolo, un Max Verstappen distante 83 lunghezze… ma tutt’altro che remissivo nelle lotte ruota a ruota, dove sicuramente avrà un vantaggio importante se arriverà ai ferri corti con i due piloti delle Frecce Nere.

In ogni caso, lo spettacolo della Formula 1 sul circuito di Portimao godrà della copertura in diretta del canale 207 Sky Sport F1, che trasmetterà ogni singola sessione di prova assieme alle qualifiche e alla gara di domenica. Il canale del digitale terrestre TV8, invece, coprirà il weekend del GP del Portogallo in differita, a partire dalle 18 nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 ottobre.

GLI ORARI TV DI SKY E TV8

Venerdì 23 ottobre

12.00-13.30 Prove libere 1

16.00-17.30 Prove libere 2

Sabato 24 ottobre

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.00 Qualifiche (differita su TV8 dalle 18:30)

Domenica 25 ottobre

14.10 Gara (differita su TV8 dalle 18:10)