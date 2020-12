F1 2020, GP del Sakhir: gli orari TV Sky e TV8

Il Mondiale di F1 2020 sta per tornare questo fine settimana con la seconda tappa sul Bahrain International Circuit, che ospiterà il Gran Premio del Sakhir sul layout esterno da 3.543 metri

A una sola settimana di distanza dal Gran Premio del Bahrain, che ha visto la vittoria numero 95 di Lewis Hamilton ma, soprattutto, lo spettacolare incidente di Romain Grosjean, il circuito posizionato alla periferia della capitale Manama è pronto ad ospitare la seconda tappa consecutiva prevista dal calendario iridato. Si tratta del GP del Sakhir, che per l’occasione si terrà sul layout “Outer Circuit” della pista localizzata sulle coste occidentali del Golfo Persico: rispetto alla versione “Grand Prix”, la sfida per i piloti del Circus iridato si concretizzerà su un tracciato molto più veloce e corto, con 11 curve all’attivo e soli 3.543 metri da percorrere ad ogni tornata.

Una battaglia sicuramente avvincente, nella quale ora tutti gli occhi sono puntati sul secondo posto in Campionato in mano al finlandese Valtteri Bottas ma sempre più “in bilico” in favore dell’olandese Max Verstappen: la scorsa settimana, in Bahrain, la seconda guida della Mercedes non ha brillato e ha chiuso la sua corsa all’ottavo posto, che gli è valso solamente quattro punti iridati contro i 19 conquistati dall’alfiere della Red Bul, grazie a una medaglia d’argento che ora lo vede a sole 12 lunghezze dal numero 77 del team di Brackley.

L’appuntamento del Sakhir, inoltre, dovrà essere il trampolino di lancio per la riscossa immediata della Ferrari, sempre più in affanno e con il solo Charles Leclerc a punti sette giorni fa. Riusciranno i due piloti del Cavallino a rialzare la testa in vista degli ultimi due appuntamenti della stagione? Un primo riscontro lo avremo questo fine settimana, quando il Gran Premio del Sakhir prenderà il via con le prime prove libere del venerdì: il weekend, come al solito, sarà trasmesso in diretta dal canale 207 Sky Sport F1, mentre TV8 del digitale terrestre coprirà qualifiche e gara in differita.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DEL SAKHIR

Venerdì 4 dicembre



14.30-16.00 Prove libere 1

18.30-20.00 Prove libere 2

Sabato 5 dicembre

15.00-16.00 Prove libere 3

18.00-19.00 Qualifiche (differita su TV8 dalle 19:30)

Domenica 6 dicembre

18.10 Gara (differita su TV8 dalle 19:10)