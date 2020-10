F1 2020, GP dell’Eifel: gli orari Sky e TV8 del Nurburgring

Il Mondiale di Formula 1 2020 torna a far ruggire i motori questo fine settimana, quando prenderà il via il Gran Premio dell'Eifel sul rientrante circuito tedesco del Nurburgring

A due settimane di distanza dalla vittoria di Valtteri Bottas in Russia, il Mondiale di Formula 1 2020 è pronto a tornare nuovamente in pista: dalla terra degli Zar la massima serie automobilistica si sposterà questo weekend in terra tedesca, per la precisione sul circuito del Nurburgring, al suo ritorno nel calendario iridato dopo l’ultimo Gran Premio disputato nel lontano 2013 vinto da Sebastian Vettel al volante della Red Bull RB9.

Il tracciato che rappresenta la configurazione GP del mitico Nurburgring Nordschleife ospiterà il GP dell’Eifel, nel quale il leader del Campionato Lewis Hamilton avrà (nuovamente) la possibilità di raggiungere il record di vittorie del grande Michael Schumacher. Il pilota della Mercedes è reduce da una gara a Sochi “sotto tono” rispetto ai suoi standard, conclusa al terzo posto con due penalità che hanno destabilizzato un weekend reso già difficile dalle complicazioni sorte durante il secondo turno in qualifica, per via della bandiera rossa sventolata a causa dell’incidente del ferrarista Sebastian Vettel.

Dopo il sesto posto conquistato da Charles Leclerc, la Scuderia di Maranello si avvicina al Nurburgring con la rinnovata speranza di recuperare sempre di più il terreno perduto nelle piste ad alta velocità di Spa, di Monza e del Mugello: la SF1000 non è ancora al livello delle migliori della classe, ma almeno si è tolta dai bassifondi della classifica ed è in grado di lottare costantemente per la Top 10. Riuscirà il Cavallino Rampante a centrare sul Nurburgring quel podio che manca dall’ormai lontano GP di Gran Bretagna?

La risposta arriverà grazie alla copertura in diretta fornita dal canale 207 Sky Sport F1, che trasmetterà ogni singola sessione di prova assieme alle qualifiche e alla gara di domenica. Il canale del digitale terrestre TV8, invece, coprirà il weekend del GP dell’Eifel in differita, a partire dalle 18 nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 ottobre.

GLI ORARI TV DI SKY E TV8

Venerdì 9 ottobre

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

Sabato 10 ottobre

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.00 Qualifiche (differita su TV8 dalle 18:30)

Domenica 11 ottobre

14.10 Gara (differita su TV8 dalle 18:15)