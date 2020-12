F1 2020, GP di Abu Dhabi: gli orari TV Sky e TV8

Questo fine settimana il Mondiale di Formula 1 2020 darà vita all'ultimo round della stagione, il Gran Premio di Abu Dhabi sul circuito Yas Marina, sul quale poi si terranno i test per la prossima stagione

Dopo la sorprendente vittoria di Sergio Perez nello scorso GP del Sakhir, il Mondiale di Formula 1 2020 si avvicina alla sua conclusione: anche se i giochi sono ormai fatti, con Lewis Hamilton Campione del Mondo per la settima volta in carriera e la Mercedes nuovamente al vertice nel Mondiale Costruttori, resta ancora un ultimo appuntamento iridato da disputare, vale a dire quel Gran Premio di Abu Dhabi che, da diverse stagioni, rappresenta il “gran finale” di eccezione della massima serie automobilistica.

A calendario fin dalla prima edizione del 2009, questa tappa scatterà al tramonto di domenica 13 dicembre per terminare poi in condizioni di buio su un circuito cittadino, lo Yas Marina di Abu Dhabi appunto, costruito dal noto architetto tedesco Hermann Tilke e tra i più difficili dell’intera stagione, visto che nella sua lunghezza complessiva (5.554 metri) può contare ben 21 curve, di cui alcune ad angolo retto. Una gara che dal 2014 è sempre stata dominata dalle Frecce d’Argento della Mercedes, che arrivano da un appuntamento in Bahrain molto deludente a causa dei vari errori commessi nei confronti di Russell e Bottas durante i pit-stop.

Il finlandese vorrà certamente riscattarsi, mentre il giovane rampollo britannico, sempre se sarà riconfermato alla guida della W11 EQ Power+ di un Hamilton, invece, in quarantena per il Covid, farà di tutto per avere una seconda chance grazie alla quale dimostrare il suo talento cristallino. Tutto da rifare anche per la Ferrari, che in quel di Sakhir ha visto il monegasco Charles Leclerc fuori dai giochi troppo presto per un contatto al via e un Sebastian Vettel solo 12esimo al traguardo… che sia ormai tempo di mollare la tuta in rosso e indossare quella dei colori Aston Martin?

Lo scopriremo solamente questo fine settimana, quando l’ultimo appuntamento della stagione 2020 di Formula 1, il Gran Premio di Abu Dhabi, prenderà vita sul circuito di Yas Marina. Stavolta sia il canale Sky Sport F1 che quello TV8 del digitale terrestre trasmetteranno in chiaro l’intero weekend di gara, dalle qualifiche di sabato 12 dicembre (alle ore 14) alla gara vera e propria di domenica 13 dicembre (alle ore 14:10), che lascerà poi spazio il lunedì successivo ai primi test in ottica 2021. Quest’ultimi saranno anche il banco di prova per vedere in pista le nuove leve dell’automobilismo a ruote scoperte, tra le quali il neo-Campione del Mondo di F2 e prossimo pilota ufficiale della Haas Mick Schumacher… e il rientrante Fernando Alonso su Renault, che l’anno prossimo cambierà nome in Alpine F1 Team.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI ABU DHABI

Venerdì 11 dicembre



10.00-11.30 Prove libere 1

14.00-15.30 Prove libere 2

Sabato 12 dicembre

11.00-12.00 Prove libere 3

14.00-15.00 Qualifiche (diretta anche su TV8)

Domenica 13 dicembre

14.10 Gara (diretta anche su TV8)