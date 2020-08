F1 2020, GP di Spagna: gli orari tv Sky e TV8 di Barcellona

Dopo Silverstone, il Mondiale di F1 2020 si trasferisce in Spagna per la prossima tappa del calendario iridato, che prenderà il via sul circuito di Barcellona

Il doppio appuntamento di Silverstone è andato definitivamente in archivio: con la vittoria di Max Verstappen nel GP del 70° anniversario, il Mondiale di F1 2020 è pronto a proseguire la propria corsa con il Gran Premio di Spagna, prossima tappa prevista dal calendario che andrà in scena in questo fine settimana (14-16 agosto) sul circuito di Barcelona-Catalunya.

Si tratta della stessa pista che, a febbraio, ha ospitato i test pre-season e che, quindi, sarà il banco di prova definitivo per verificare il reale livello di competitività dei vari reparti corse. Soprattutto per la Ferrari, che a Silverstone è riuscita a portare a casa un podio e un quarto posto con il monegasco Charles Leclerc, mettendo in gioco delle prestazioni interessanti e sicuramente migliori di quelle dell’Austria e dell’Ungheria.

A Barcellona, inoltre, troveremo la conferma su quanto fatto dal capitano della Red Bull, un Max Verstappen che, di fatto, è stato l’unico a mettere in ginocchio le “Frecce nere” della Mercedes. Sul circuito inglese le due W11 EQ Power+ hanno messo in mostra il loro unico difetto, relativo a una gestione delle gomme che, sulla lunga durata, può diventare problematica. Come se la caveranno sui 4.655 metri della pista catalana?

GLI ORARI TV DI SKY E TV8

Venerdì 14 agosto

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

Sabato 15 Agosto

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.00 Qualifiche (differita su TV8 alle 18:30)

Domenica 16 Agosto

15.10 Gara (differita su TV8 alle 19:00)